Практика судів
  1. В Україні

В Україні запустили юридичні відеопоради для захисників у потягах та на вокзалах

13:30, 23 липня 2025
Ролики з юридичними консультаціями транслюються у потягах «Інтерсіті» та на вокзалах по всій країні.
В Україні запустили юридичні відеопоради для захисників у потягах та на вокзалах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України у співпраці з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили соціальну ініціативу «Юстиція військовим». Мета проєкту — підвищити рівень правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

У межах проєкту створено серію коротких відеороликів з юридичними консультаціями. Відео містять практичні поради, зокрема, як правильно оформити рапорт, оскаржити висновок ВЛК, отримати безоплатне протезування, медичні послуги без черг, оформити матеріальну допомогу або діяти у випадку зникнення військовослужбовця чи полону. Також роз'яснюється, як звернутися по безоплатну правову допомогу.

Інформаційні ролики транслюються у потягах «Інтерсіті» та на вокзалах по всій країні. Усі відео супроводжуються перекладом жестовою мовою, аби зробити контент доступним для якомога ширшого кола людей.

«Юстиція військовим» — частина ширшої урядової комунікаційної стратегії. Паралельно Міністерство юстиції впроваджує спецпроєкт «Право Захисника та Захисниці», який містить практичні юридичні поради з широкого кола питань, пов’язаних із військовою службою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові ветерани консультація юриста мінюст військовослужбовці Міноборони юридичні новини Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАБУ і САП за підсумками зустрічі в ОП зробили заяву: «Необхідні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії»

Раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців

За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, можна буде набрати до прокуратури колишніх правоохоронців, що посилить роботу прокуратури.

Слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів – набув сили закон 12414

Закон 12414 про НАБУ і САП змінює підстави для проникнення до житла без ухвали слідчого судді.

Куратор проектів Резерв+ та Армія+ Катерина Черногоренко звільнилася з Міністерства оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка займалася Резерв+, йде з посади.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова