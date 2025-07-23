В Україні запустили юридичні відеопоради для захисників у потягах та на вокзалах

Ролики з юридичними консультаціями транслюються у потягах «Інтерсіті» та на вокзалах по всій країні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України у співпраці з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили соціальну ініціативу «Юстиція військовим». Мета проєкту — підвищити рівень правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

У межах проєкту створено серію коротких відеороликів з юридичними консультаціями. Відео містять практичні поради, зокрема, як правильно оформити рапорт, оскаржити висновок ВЛК, отримати безоплатне протезування, медичні послуги без черг, оформити матеріальну допомогу або діяти у випадку зникнення військовослужбовця чи полону. Також роз'яснюється, як звернутися по безоплатну правову допомогу.

Інформаційні ролики транслюються у потягах «Інтерсіті» та на вокзалах по всій країні. Усі відео супроводжуються перекладом жестовою мовою, аби зробити контент доступним для якомога ширшого кола людей.

«Юстиція військовим» — частина ширшої урядової комунікаційної стратегії. Паралельно Міністерство юстиції впроваджує спецпроєкт «Право Захисника та Захисниці», який містить практичні юридичні поради з широкого кола питань, пов’язаних із військовою службою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.