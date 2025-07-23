Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 22 липня

ВККС оприлюднила кодовані результати тестування за 21 липня стосовно 950 осіб.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 15 до 24 липня 2025 року стосовно 8 432 учасників триває проведення тестування знань з історії української державності як перший етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

Встановлено кодовані результати тестування за 22.07.2025 стосовно 950 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 14 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 936 осіб:

від 26 до 30 балів – 29 осіб;

від 31 до 35 балів – 78 осіб;

від 36 до 40 балів – 829 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

Станом на 22 липня 2025 року встановлено результати тестування знань з історії української державності 6572 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 113 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 6458 осіб:

від 26 до 30 балів – 200 осіб;

від 31 до 35 балів – 658 осіб;

від 36 до 40 балів – 5600 особи.

3) відмова від складання кваліфікаційного іспиту – 1.

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