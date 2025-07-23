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Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 22 июля

10:35, 23 июля 2025
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования за 21 июля в отношении 950 человек.
Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 22 июля
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля 2025 года для 8 432 участников продолжается проведение тестирования знаний по истории украинской государственности как первого этапа квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Минимально допустимый балл тестирования — 26 баллов.

Максимальный балл тестирования — 40 баллов.

Установлены кодированные результаты тестирования по состоянию на 22.07.2025 в отношении 950 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 14 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 936 человек:

— от 26 до 30 баллов — 29 человек;

— от 31 до 35 баллов — 78 человек;

— от 36 до 40 баллов — 829 человек.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) будут допускаться по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.

По состоянию на 22 июля 2025 года установлены результаты тестирования знаний по истории украинской государственности 6 572 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 113 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 6 458 человек:

— от 26 до 30 баллов — 200 человек;

— от 31 до 35 баллов — 658 человек;

— от 36 до 40 баллов — 5 600 человек.

  1. отказ от прохождения квалификационного экзамена — 1 человек.

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ВККС

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