Как правильно оформить замену работника на период отпуска — разъяснение Гоструда

Если обязанности отпускника может выполнять другой работник в свободное от основной работы время, с ним следует заключить отдельный трудовой договор по внутреннему совместительству.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает о нюансах оформления замены работника на время его отпуска.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона Украины "Об отпусках" право на отпуска имеют граждане Украины, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физических лиц предпринимателей.

Статьей 10 настоящего Закона определено, что конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Работодатель обязан вести учет отпусков, предоставляемых работникам.

Знакомство с приказом о предоставлении отпуска работник подтверждает своей подписью. На основании приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска рассчитывается заработная плата за время отпуска.

На период замещения временно отсутствующего работника работодателю предоставлено право принимать новых работников по срочным трудовым договорам, независимо от причин его отсутствия (абз. 2 ч. 2 ст. 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 №2136-IX).

Если обязанности отпускника может выполнять другой работник в свободное от основной работы время, с ним следует заключить отдельный трудовой договор по внутреннему совместительству.

Если подобрать замену из числа работников не удается, следует рассматривать возможность временного принятия на работу другого работника по срочному трудовому договору (ст. 23 КЗоТ Украины).

Принятие на работу по срочному трудовому договору оформляется в том же порядке, что и по бессрочному. Но в заявлении работника и приказе о принятии на работу следует обязательно указать о срочном характере трудового договора и указать срок действия договора.

Правовое положение работников, заключивших срочные трудовые договоры, не отличается от правового положения работников, заключивших трудовые договоры на неопределенный срок.

Если один из работников находится в отпуске или болеет, с другим работником может быть заключен в настоящее время трудовой договор о работе по совместительству.

При этом учет рабочего времени работника должен производиться по каждому договору в отдельности.

Соответственно и оплата труда должна производиться отдельно по каждому трудовому договору, то есть по основному трудовому договору и по договору по совместительству или срочному трудовому договору.

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