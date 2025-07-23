В Украине обезвредили мощную сеть кол-центров, которая годами обкрадывала людей

В противоправной схеме также участвовали 6 граждан Чехии.

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов сообщил, что совместно с чешскими коллегами украинские полицейские обезвредили мощную сеть кол-центров, которая годами обкрадывала людей.

«Работали с территории Украины — профессионально, дерзко, цинично. Но идеальных схем не бывает. И пришло их время.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и “спасали” чужие деньги. Люди, которые верили в обман, — теряли последнее. Сотни пострадавших, миллионные суммы», — заявил он.

Организовал эту схему 32-летний житель Днепра. В группу входили операторы, бухгалтеры, юристы, охранники, полиграфологи.

В Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях правоохранители провели десятки обысков и вышли на всех ключевых фигурантов. Лидеру группировки и одному из главных исполнителей уже объявлено подозрение по статьям о создании преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах.

Также были выявлены 6 граждан Чехии, которые тоже были задействованы в схеме. Часть из них уже экстрадирована на родину для привлечения к ответственности.

«Эта операция — не просто успешная. Она — пример того, как работает команда, как международное партнерство дает реальный результат и как никто не скроется за границами, если решил жить за счет чужого горя», — добавил он.

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