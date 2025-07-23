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В Киеве мужчина обстрелял автомобиль во дворе жилого комплекса из-за конфликта с водителем

10:32, 23 июля 2025
В Киеве мужчина открыл стрельбу по авто из-за конфликта с водителем.
В Киеве мужчина обстрелял автомобиль во дворе жилого комплекса из-за конфликта с водителем
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Утром 22 июля в Подольском районе столицы мужчина открыл стрельбу по автомобилю, который двигался во дворе жилого комплекса. Как сообщили в полиции Киева, его уже задержали — им оказался 35-летний житель столицы.

По словам мужчины, причиной стал личный конфликт с водителем, произошедший накануне. Он стрелял из травматического оружия. Владелец авто не пострадал.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, патрульные и криминалисты. Задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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полиция оружие Киев автомобиль

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