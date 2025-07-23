У Києві чоловік обстріляв автомобіль у дворі житлового комплексу через конфлікт з водієм

У Києві чоловік відкрив стрілянину по авто через конфлікт з водієм.

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Вранці 23 липня в Подільському районі столиці чоловік відкрив стрілянину по автомобілю, що рухався у дворі житлового комплексу. Як повідомили в поліції Києва, його вже затримали — ним виявився 35-річний мешканець столиці.

За словами чоловіка, причиною став особистий конфлікт із водієм, який трапився напередодні. Він стріляв із травматичної зброї. Власник авто не постраждав.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, патрульні та криміналісти. Затримання відбулось у порядку ст. 208 КПК України.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї. Санкція передбачає до 7 років позбавлення волі.

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