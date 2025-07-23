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Закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності

09:56, 23 липня 2025
Закон про розподіл повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором набув чинності.
Закон, яким врегульовано окремі аспекти діяльності НАБУ та САП, набув чинності
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Президент Володимир Зеленський підписав закон №4555-IX, яким врегульовано окремі аспекти діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також надано низку повноважень Офісу генерального прокурора (ОГП).

Документ, ухвалений Верховною Радою 22 липня 2025 року, вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, йдеться про особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану.

Закон було опубліковано того ж дня в офіційній парламентській газеті «Голос України», що означає його набуття чинності з 23 липня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

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НАБУ ОГП Верховна Рада України САП

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