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В Україні запрацювала Єдина система цифрового вступу для іноземних студентів: скільки заяв уже подано

09:43, 23 липня 2025
Відтепер іноземні абітурієнти можуть вступати до українських вишів лише через Єдину міжвідомчу систему.
В Україні запрацювала Єдина система цифрового вступу для іноземних студентів: скільки заяв уже подано
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З 1 квітня цього року іноземці можуть вступити до українських закладів вищої освіти виключно через Єдину міжвідомчу інформаційну систему для іноземців та осіб без громадянства.

І як вказують у МОН, за перші три місяці функціонування системи подано понад 1700 заяв на формування електронних запрошень для вступу. Цифровий сервіс забезпечує прозорість, безпеку та виключає посередництво в усіх етапах вступної кампанії. Усі дії — подання заяви, перевірка документів, погодження запрошень — відбуваються онлайн через платформу apply.studyinukraine.gov.ua.

За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, повноцінний запуск став можливим завдяки злагодженій роботі державних органів і міжнародних партнерів: «Перші студенти, які скористалися новою системою, вже зараховані й прибули на навчання».

Серед переваг Єдиної системи:

  • прямий онлайн-вступ без посередників;
  • особисті електронні кабінети вступників, вишів і компетентних органів;
  • інтеграція з державними структурами — СБУ, ДПСУ, МЗС;
  • цифрова освітня пропозиція з детальним описом умов;
  • автоматизоване погодження електронних запрошень на навчання.

Крім того, система дозволяє відстежувати інформацію про видані візи, перетин кордону та зарахування. Її інтегровано з ЄДЕБО, тож уже створено перші накази про зарахування іноземних вступників.

Як розповідала «Судово-юридична газета», громадян України може побільшати, адже прийнятий Верховною Радою закон 11469 про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. 

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МОН України студенти

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