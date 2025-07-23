В Украине заработала Единая система цифрового поступления для иностранных студентов: сколько заявок уже подано

Отныне иностранные абитуриенты могут поступать в украинские вузы только через Единую межведомственную систему.

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С 1 апреля этого года иностранцы могут поступить в украинские учреждения высшего образования исключительно через Единую межведомственную информационную систему для иностранцев и лиц без гражданства.

Как указывают в МОН, за первые три месяца функционирования системы подано более 1700 заявок на формирование электронных приглашений для поступления. Цифровой сервис обеспечивает прозрачность, безопасность и исключает посредничество на всех этапах вступительной кампании. Все действия — подача заявления, проверка документов, согласование приглашений — происходят онлайн через платформу apply.studyinukraine.gov.ua.

По словам заместителя министра образования и науки Дмитрия Завгороднего, полноценный запуск стал возможен благодаря слаженной работе государственных органов и международных партнеров: «Первые студенты, которые воспользовались новой системой, уже зачислены и прибыли на обучение».

Среди преимуществ Единой системы:

прямое онлайн-поступление без посредников;

личные электронные кабинеты абитуриентов, вузов и компетентных органов;

интеграция с государственными структурами — СБУ, ГПСУ, МИД;

цифровое образовательное предложение с подробным описанием условий;

автоматизированное согласование электронных приглашений на обучение.

Кроме того, система позволяет отслеживать информацию о выданных визах, пересечении границы и зачислении. Она интегрирована с ЕГБО, благодаря чему уже созданы первые приказы о зачислении иностранных абитуриентов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», граждан Украины может стать больше, поскольку принятый Верховной Радой закон №11469 о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них достаточно будет выполнить минимальный набор требований.

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