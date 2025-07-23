Зеленский сформировал делегацию для переговоров с Россией в Стамбуле —возглавит Умеров

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира 23 июля в Стамбуле. Указ 539/2025 определяет во главе делегации Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о подготовке новой встречи с российской стороной.
По его словам, уже согласована повестка встречи и ключевые для Украины темы. В первую очередь речь идет об освобождении украинских военных и гражданских, удерживаемых Россией, а также возвращении похищенных детей.
«Освобождение наших людей из российского плена должно продолжаться, и сейчас, именно сейчас, уже начаты необходимые процедуры для нового обмена — мы завтра ждем наших людей. Я очень надеюсь, что завтра у нас все получится», — отметил Президент.
Среди задач переговорной команды — работа над прекращением огня и организацией встречи лидеров, что, по словам Зеленского, «может приблизить мир».
Президент подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне, а Россия должна ее прекратить, поскольку именно она ее начала.
Состав делегации следующий:
УМЕРОВ Рустем Энверович — Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации
БЕВЗ Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины
ДЬЯКОВ Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
КИСЛИЦА Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины
КОВБАСА Юрий Михайлович — Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию)
КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего ВСУ
ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины
ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
ПОКЛАД Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины
СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФОМИН Андрей Анатольевич — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и оперативного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
ШЕРИХОВ Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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