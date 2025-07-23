28 июля станет Днем памяти погибших в плену Защитников, добровольцев и гражданских — решение Верховной Рады

Верховная Рада установила 28 июля Днём памяти погибших в плену Защитников, добровольцев и гражданских.

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Парламент принял постановление №10188, которым устанавливается новая памятная дата — День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Этот день ежегодно будет отмечаться 28 июля.

Решение поддержано в рамках общественных инициатив — как напоминание о трагических событиях, произошедших во время полномасштабной агрессии России против Украины.

Особое внимание уделено ночи с 28 на 29 июля 2022 года, когда российские войска обстреляли Волновахскую исправительную колонию в Еленовке, где удерживали защитников «Азовстали». В результате атаки погибли по меньшей мере 53 украинских защитника, более 130 получили ранения. Преступление против украинских защитников стало грубым нарушением норм международного гуманитарного права, которые четко регламентируют гуманное обращение с военнопленными и обязывают государство, их удерживающее, обеспечивать их безопасность и жизнь.

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