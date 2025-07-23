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28 липня стане Днем пам’яті полеглих у полоні Захисників, добровольців і цивільних — рішення Верховної Ради

12:36, 23 липня 2025
Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті полеглих у полоні Захисників, добровольців і цивільних.
28 липня стане Днем пам’яті полеглих у полоні Захисників, добровольців і цивільних — рішення Верховної Ради
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Парламент ухвалив постанову №10188, якою встановлюється нова пам’ятна дата — День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день щорічно відзначатимуть 28 липня.

Рішення підтримали на підтримку громадських ініціатив – як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України.

Особливу увагу звернено на ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли російські війська обстріляли Волноваську виправну колонію в Оленівці, де утримували захисників «Азовсталі». Внаслідок атаки загинули щонайменше 53 українські захисники, понад 130 отримали поранення. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов’язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку та життя.

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Верховна Рада України військові війна полон

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