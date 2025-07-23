Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати – Володимир Зеленський

Ненормально, що посадовці втекли з країни і спокійно живуть за кордоном – Президент Зеленський заявив, що провів розмову з очільниками САП, НАБУ, Генпрокурором і головою СБУ.

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Президент України Володимир Зеленський у пізньому вечірньому зверненні заявив, що антикорупційна інфраструктура держави має продовжити роботу, але бути повністю очищеною від російського впливу. Про це він сказав підсумовуючи розмову з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, очільником САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою СБУ Василем Малюком.

«Різні виклики, ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ та САП будуть працювати», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що і НАБУ, і САП продовжать роботу, а Генеральний прокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону». Глава держави також закликав активізувати розслідування справ, які роками залишаються без руху: «Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це не нормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками».

Зеленський додав, що в Україні має бути припинено будь-яке проникнення росіян до критичної інформації: «Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило».

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий 22 липня як закон 4555-IX законопроект 12414, яким вносяться суттєві зміни до КПК стосовно розподілу повноважень між НАБУ, САП та Генпрокурором.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

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