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Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією в Стамбулі — очолить Умєров

09:32, 23 липня 2025
Україна готується до нового обміну полоненими: делегацію на переговорах з Росією очолить Рустем Умєров.
Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією в Стамбулі — очолить Умєров
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Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру 23 липня у Стамбулі. Указ 539/2025 визначає на чолі делегації Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова.

У пізньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі з російською стороною.

За словами Зеленського, вже погоджено адженду зустрічі та ключові для України теми. Насамперед ідеться про звільнення українських військових та цивільних, утримуваних Росією, а також повернення викрадених дітей.

«Звільнення наших людей із російського полону має продовжуватись, і зараз, саме зараз, уже почались необхідні процедури для нового обміну – ми завтра чекаємо наших людей. Я дуже сподіваюсь, що завтра все нам вдасться», — зазначив Президент.

Серед завдань переговорної команди – робота над припиненням вогню та організацією зустрічі лідерів, що, за словами Зеленського, «може наблизити мир».

Президент підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни, а Росія має її припинити, адже саме вона її розв’язала.

Склад делегації наступний:

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України

ДЬЯКОВ Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України

КОВБАСА Юрій Михайлович - Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ФОМІН Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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війна Володимир Зеленський Рустем Умєров переговори

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