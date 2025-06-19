Громадян України може побільшати – для кого з іноземців законом про множинне громадянство спрощено порядок набуття українського громадянства

Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство: хто з іноземців зможе отримати громадянство України за спрощеними правилами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прийнятий Верховною Радою закон 11469 про множинне громадянство дозволяє отримати українське громадянство широкому колу іноземців. Частині з них достатньо буде виконати мінімальний набір вимог. Окрім безпосередньо військовослужбовців-іноземців, можливості розширюються також для іноземців, країни яких увійдуть у «спрощений» список Кабміну, для волонтерів-іноземців, які надавали ЗСУ стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу, для закордонних українців, для осіб з психічними розладами, для тих, хто згадає про своє «коріння» в Україні тощо.

Слід зауважити, що профільний комітет двічі переглядав редакцію законопроекту до другого читання. Другий раз – через лист фракції «Слуга народу» та Мін’єдності. Врешті, порівняльна таблиця з правками на 560 сторінок, містить помилки, зокрема, передбачає внесення змін до норм, яких не існує, містить невірні посилання на норми чинного закону, по-різному регулює одні й ті ж питання тощо. Вочевидь, апарату Верховної Ради доведеться провести значне техніко-юридичне доопрацювання вже прийнятого закону.

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію порівняльної таблиці.

Прийняття до громадянства України (нова редакція статті 9)

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх заявою прийняті до громадянства України. Умовами є:

1) визнання і додержання Конституції України та законів;

2) знання основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою.

3) безперервне проживання на території України протягом останніх 5 років.

Ця умова не поширюється:

- на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 3 роки (але ця вимога щодо строку також спрощується для певних категорій, які отримали дозвіл на імміграцію)

- на іноземців чи осіб без громадянства, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, ДССТ чи Нацгвардії, контракт яких припинено та яких звільнено з військової служби з підстав, передбачених підпунктом «б» пунктів 1–3 ч. 5 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

- Для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, ДССТ або Нацгвардії, строк безперервного проживання на території України має становити один рік проходження військової служби за контрактом у період дії воєнного стану, а для осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини 24 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (волонтерів), – останні 3 роки на дату подання такої заяви з моменту отримання посвідки.

- Для осіб, які отримали статус закордонного українця відповідно до Закону «Про закордонних українців», строк безперервного проживання на території України має становити 1 останній рік з дня отримання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 5 ч. 3 статті 4 Закону «Про імміграцію», за умови наявності статусу закордонного українця не менше 1 року.

4) наявність дозволу на імміграцію

Ця умова не поширюється на:

осіб, яких визнано біженцями або яким надано притулок в Україні,

на іноземців та осіб без громадянства, які проходять чи проходили військову службу у ЗСУ, ДССТ чи Нацгвардії, контракт яких припинено та яких звільнено з військової служби з підстав, передбачених підпунктом «б» пунктів 1 – 3 ч. 5 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу»,

або отримали посвідку на постійне проживання відповідно до пункту 4 розділу V «Прикінцеві положення» Закону «Про імміграцію»,

або отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частин 20, 24 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (іноземці, які надавали стрілецьку, тактичну, радіотехнічну, вибухотехнічну, медичну та іншу допомогу).

5) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яких визнано біженцями або яким надано притулок в Україні.

Умови, передбачені пунктами 3 – 5 ч. 2 цієї статті, не поширюються на:

іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у ЗСУ, ДССТ чи Нацгвардії і нагороджені державною нагородою України,

осіб, які мають визначні заслуги перед Україною,

осіб, які проходили військову службу у ЗСУ, ДССТ чи Нацгвардії, контракт яких припинено та яких звільнено з військової служби з підстав, передбачених підпунктом «б» пунктів 1 – 3 ч. 5 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу»,

осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України,

а також на осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частин 20, 24 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (надавали різні види допомоги ЗСУ).

Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес, особи, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, ДССТ чи Нацгвардії, волонтери подають зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Тобто, вони можуть скласти іспити пізніше.

Умова щодо засвідчення особою визнання і додержання Конституції та законів України не поширюється на:

осіб, визнаних судом недієздатними,

а також на осіб, які мають психічні розлади, що підтверджується медичним висновком, виданим компетентним органом іноземної держави або відповідним закладом охорони здоров'я України.

Умови про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою, не поширюються на:

осіб, визнаних судом недієздатними,

осіб з інвалідністю, пов'язаною з порушеннями зору, слуху, мовлення, що підтверджується медичним висновком, виданим компетентним органом іноземної держави або відповідним закладом охорони здоров'я України,

а також на осіб, які мають психічні розлади, що підтверджується медичним висновком.

Набуття громадянства України особою, визнаною судом обмежено дієздатною або недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки або піклування громадянином України (нова редакція статті 13).

Іноземець або особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними, над якими встановлено опіку або піклування громадянина України, набувають громадянство України з моменту набрання чинності рішенням про встановлення піклування або опіки.

Також змінами передбачено, що не може бути скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України стосовно особи, яку визнано недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена.

Спрощений порядок набуття громадянства України (нова стаття 10-1)

Спрощений порядок набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (тобто, які входять до списку Кабміну), полягає у поданні такими особами декларації про визнання себе громадянином України. Вони повинні дотримуватися умов, включаючи складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою.

Держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, визначає Кабмін на підставі затвердженого ним порядку.

При визначенні такого списку держав Кабмін враховує членство держави в ЄС, застосування державою санкцій у зв’язку із збройною агресією проти України.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від осіб, які є громадянами держави, законодавство якої передбачає автоматичне припинення особами громадянства цієї держави одночасно з набуттям громадянства іншої держави чи держав, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами (підданими) яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Визнання випадків множинного громадянства

Відповідно, закон про громадянство доповнено статтею 5-1 «Визнання випадків множинного громадянства», тобто, випадків, коли українець легально може мати кілька паспортів.

Наявність у громадянина України громадянства іншої держави визнається у таких випадках:

1) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

2) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів;

3) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства унаслідок одруження з іноземцем;

4) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

5) набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 10-1 цього Закону, іноземцями, які є громадянами держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (окремий перелік таких держав визначить Кабмін);

6) набуття громадянином України громадянства держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку (за списком Кабміну).

Набуття громадянства України за народженням (нова редакція статті 7)

Розширюється коло випадків, коли особа буде вважатися громадянином України за народженням. У разі, якщо особа досягла повноліття, для набуття громадянства України вона може подати заяву особисто. При цьому особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Зокрема є громадянином України:

особа, яка народилася на території України або за її межами від іноземців, які на момент її народження є особами, які в розумінні цього Закону постійно проживали на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України або за її межами від іноземця, який на момент її народження є особою, яка в розумінні цього Закону постійно проживала на території України, та особи, яку на момент її народження визнано біженцем або якій надано притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства іншої держави або громадянства того з батьків, який є іноземцем

особа, яка народилася на території України або за її межами від іноземця, який на момент її народження є особою, яка в розумінні цього Закону постійно проживала на території України, та особи без громадянства, визнаної в Україні, яка на момент її народження постійно або тимчасово проживала на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України або за її межами від іноземця, який на момент її народження є особою, яка в розумінні цього Закону постійно проживала на території України, та особи без громадянства, яка на момент її народження постійно проживала на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України або за її межами від осіб, яких на момент її народження визнано в Україні біженцями або яким надано притулок в Україні

особа, яка народилася на території України або за її межами від особи, яку на момент її народження визнано в Україні біженцем або якій надано притулок в Україні, та особи без громадянства, визнаної в Україні, яка на момент її народження тимчасово або постійно проживала на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України або за її межами від особи, яку на момент її народження визнано в Україні біженцем або якій надано притулок в Україні, та особи без громадянства, яка на момент її народження постійно проживала на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України або за її межами від осіб без громадянства, визнаних в Україні, які на момент її народження тимчасово або постійно проживали на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави

особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на момент її народження тимчасово або постійно проживали на території України

особа, яка народилася на території України від особи без громадянства, визнаної в Україні, яка на момент її народження тимчасово або постійно проживала на території України, та особи без громадянства, яка на момент її народження постійно або тимчасово проживала на території України

особа, яка народилася за межами України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, від особи без громадянства, визнаної в Україні, яка на момент її народження тимчасово або постійно проживала на території України, та особи без громадянства, яка на момент її народження постійно проживала на території України

особа, яка народилася на території України або за її межами від осіб без громадянства, які на момент її народження постійно проживали на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави.

Набуття громадянства України за територіальним походженням (нова редакція статті 8)

- Особа (іноземець або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону «Про правонаступництво України», або яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу УНР, ЗУНР, Української Держави, УСРР, Закарпатської України, УРСР, Кримської Народної Республіки, Кримської Автономної РСР, а також її діти мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

- Особа, яка народилася на території України після 24 серпня 1991 року від іноземців, які на момент її народження постійно проживали на території України, або іноземця, який на момент її народження постійно проживав на території України, та особи, яку на момент її народження визнано біженцем або якій надано притулок в Україні, або іноземця, який на момент її народження постійно проживав на території України, та особи без громадянства, визнаної в Україні, яка на момент її народження постійно або тимчасово проживала на території України, або іноземця, який на момент її народження постійно проживав на території України, та особи без громадянства, яка на момент її народження постійно проживала на території України і не набула за народженням громадянство України та є іноземцем або особою без громадянства, має право на набуття громадянства України за територіальним походженням. Набуття громадянства України такою особою здійснюється за заявою одного з її законних представників, а після досягнення особою повноліття – за її власною заявою.

Умовами для набуття громадянства України за територіальним походженням є: визнання і додержання Конституції України та законів України, що засвідчується особою у поданій заяві про набуття громадянства України, знання основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою.

Для набуття громадянства України за територіальним походженням особи, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, ДССТ або Національній гвардії, особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частин 20, 24 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», подають зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Вимога стосовно засвідчення особою у поданій заяві про набуття громадянства України щодо визнання і додержання Конституції України та законів України не поширюється на дітей та осіб, визнаних судом недієздатними, а також на осіб, які мають психічні розлади.

Вимоги щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою не поширюються на дітей та осіб, визнаних судом недієздатними, осіб з інвалідністю, пов'язаною з порушеннями зору, слуху, мовлення, що підтверджується медичним висновком, а також на осіб, які мають психічні розлади, що підтверджується медичним висновком, виданим компетентним органом іноземної держави або відповідним закладом охорони здоров'я України.

Перелік психічних розладів, що можуть бути перешкодою для складання іспитів затверджується МОЗ.

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата прийняття спеціальними уповноваженими органами рішення про набуття особою громадянства України.

Вихід з громадянства України

У статті 18 встановлено, що громадянин України, який одночасно є громадянином держави, громадяни якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, може вийти з громадянства України за його клопотанням у іноземній державі, громадянином якої він є незалежно від місця його проживання.

Вихід з громадянства України допускається якщо особа є громадянином держави, громадяни якої набувають громадянство України у спрощеному порядку (тобто, має паспорт держави, яка входить до списку Кабміну) або якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Вихід з громадянства України є необов'язковим для громадянина України, який набув громадянство держави, що входить до списку Кабміну.

Підстави для втрати громадянства України (нова редакція статті 19)

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства РФ, або громадянства держави, громадяни якої не можуть набути громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави звернувся із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважається добровільно набутим на тимчасово окупованій території України громадянство РФ, у тому числі якщо набуття такого громадянства вимагало звернення із заявою чи клопотанням про його набуття відповідно до порядку, встановленого такою державою, а також у разі набуття громадянином України, якого незаконно депортовано з тимчасово окупованої території України, громадянства РФ, крім випадків, коли дії такої особи спрямовані на пропаганду війни, публічної підтримки збройної агресії проти України або створюють загрози національній безпеці та/або національним інтересам України в розумінні Закону «Про національну безпеку України».

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства випадки множинного громадянства, зазначені в пунктах 1 – 4 частини першої статті 5-1 цього Закону;

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону у випадках подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;

3) встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у РФ;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, створення злочинної спільноти, встановлення або поширення злочинного впливу, сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності тощо;

5) встановлення факту участі у збройній агресії з боку РФ чи участі в окупаційній адміністрації РФ на тимчасово окупованій території України.

Положення пунктів 1, 3 – 5 не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного указу Президента.

Перехідні положення

Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Розгляд заяв про встановлення, оформлення належності до громадянства України, про набуття громадянства України, про вихід із громадянства України, подань про втрату громадянства України, про скасування рішень про набуття громадянства України, поданих до набрання чинності цим законом, здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності цим законом.

Іноземець та особа без громадянства, які набувають громадянство України як особи, які проходять чи проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту чи Національній гвардії, у тому числі нагороджені державною нагородою України,

або є іноземцями, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини 20 або 24 статті 4 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»,

або є одним із подружжя такої особи,

або є одним із батьків подружжя,

або є громадянином РФ та зазнав переслідувань, що підтверджується документом,

або є одним із подружжя такої особи,

можуть подати паспортний документ, термін дії якого закінчився або підлягає обміну (крім випадків зміни персональних даних особи), або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (у разі втрати паспортного документа), якщо за отриманням нового документа особа зобов’язана звернутися до органів державної влади країни громадянської належності або країни попереднього постійного проживання, якщо така країна вчинила акт збройної агресії проти України або не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генасамблеї ООН «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262.

Після набрання чинності цим законом особи, які набули громадянство України або стосовно яких здійснюється провадження за заявою про набуття громадянства за старим законом, та подали зобов'язання про припинення іноземного громадянства та є громадянами держави, громадяни якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, мають право подати декларацію про визнання себе громадянином України.

Кабміну у 6-місячний строк доручено подати на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо врегулювання особливостей зайняття деяких посад в органах влади і органах місцевого самоврядування громадянами, які також мають громадянство іноземної держави, зокрема РФ, з урахуванням загроз національній безпеці.

Нижче наводимо порівняльну таблицю, за яку голосувала Верховна Рада.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.