Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

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Принятый Верховной Радой закон 11469 о множественном гражданстве позволяет получить украинское гражданство широкому кругу иностранцев. Части из них будет достаточно выполнить минимальный набор требований. Кроме непосредственно военнослужащих-иностранцев, возможности расширяются также для иностранцев, страны которых войдут в «упрощенный» список Кабмина, для волонтеров-иностранцев, оказывавших ВСУ стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь, для зарубежных украинцев, для лиц с психическими расстройствами, для тех, кто вспомнит о своих «корнях» в Украине и прочих.

Следует отметить, что профильный комитет дважды пересматривал редакцию законопроекта ко второму чтению. Второй раз – из-за письма фракции «Слуга народа» и Минединства. В конце концов, сравнительная таблица с поправками на 560 страниц содержит ошибки, в частности, предусматривает внесение изменений в нормы, которых не существует, содержит неверные ссылки на нормы действующего закона, по-разному регулирует одни и те же вопросы и т. д. Очевидно, аппарату Верховной Рады придется провести значительную технико-юридическую доработку уже принятого закона.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию сравнительной таблицы.

Принятие в гражданство Украины (новая редакция статьи 9)

Иностранец или лицо без гражданства могут быть по их заявлению приняты в гражданство Украины. Условиями являются:

1. Признание и соблюдение Конституции Украины и законов.

2. Знание основ Конституции Украины, истории Украины, владение государственным языком.

3. Непрерывное проживание на территории Украины в течение последних 5 лет.

Это условие не распространяется:

- На иностранцев или лиц без гражданства, состоящих в браке с гражданином Украины более 3 лет (но это требование по сроку также упрощается для определенных категорий, получивших разрешение на иммиграцию).

- На иностранцев или лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, контракт которых прекращен и которые уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пунктов 1–3 ч. 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

- Для иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, срок непрерывного проживания на территории Украины должен составлять один год прохождения военной службы по контракту в период действия военного положения, а для лиц, получивших вид на временное проживание в соответствии с частью 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (волонтеров), – последние 3 года на дату подачи такого заявления с момента получения вида на жительство.

- Для лиц, получивших статус зарубежного украинца в соответствии с Законом «О зарубежных украинцах», срок непрерывного проживания на территории Украины должен составлять 1 последний год со дня получения разрешения на иммиграцию в соответствии с пунктом 5 ч. 3 статьи 4 Закона «Об иммиграции», при условии наличия статуса зарубежного украинца не менее 1 года.

4. Наличие разрешения на иммиграцию.

Это условие не распространяется на:

Лиц, признанных беженцами или которым предоставлено убежище в Украине.

На иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, контракт которых прекращен и которые уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пунктов 1–3 ч. 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

или получили вид на постоянное проживание в соответствии с пунктом 4 раздела V «Заключительные положения» Закона «Об иммиграции».

или получили вид на временное проживание в соответствии с частями 20, 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (иностранцы, которые оказывали стрелковую, тактическую, радиотехническую, взрывотехническую, медицинскую и другую помощь).

5. Наличие законных источников существования. Это условие не распространяется на лиц, признанных беженцами или которым предоставлено убежище в Украине.

Условия, предусмотренные пунктами 3–5 ч. 2 этой статьи, не распространяются на:

Иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии и награжденных государственной наградой Украины.

Лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной.

Лиц, проходивших военную службу в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, контракт которых прекращен и которые уволены с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» пунктов 1–3 ч. 5 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Лиц, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес для Украины.

А также на лиц, получивших вид на временное проживание на основании частей 20, 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» (оказывали различные виды помощи ВСУ).

Лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, лица, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес, лица, проходящие военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Нацгвардии, волонтеры подают обязательство о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком. То есть, они могут сдать экзамены позже.

Условие относительно засвидетельствования лицом признания и соблюдения Конституции и законов Украины не распространяется на:

Лиц, признанных судом недееспособными.

А также на лиц, имеющих психические расстройства, что подтверждается медицинским заключением, выданным компетентным органом иностранного государства или соответствующим учреждением здравоохранения Украины.

Условия о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, владению государственным языком не распространяются на:

Лиц, признанных судом недееспособными.

Лиц с инвалидностью, связанной с нарушениями зрения, слуха, речи, что подтверждается медицинским заключением, выданным компетентным органом иностранного государства или соответствующим учреждением здравоохранения Украины.

А также на лиц, имеющих психические расстройства, что подтверждается медицинским заключением.

Приобретение гражданства Украины лицом, признанным судом ограниченно дееспособным или недееспособным, вследствие установления над ним опеки или попечительства гражданином Украины (новая редакция статьи 13).

Иностранец или лицо без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными, над которыми установлены опека или попечительство гражданина Украины, приобретают гражданство Украины с момента вступления в силу решения об установлении попечительства или опеки.

Также изменениями предусмотрено, что не может быть отменено решение об оформлении приобретения гражданства Украины в отношении лица, признанного недееспособным или гражданская дееспособность которого ограничена.

Упрощенный порядок приобретения гражданства Украины (новая статья 10-1)

Упрощенный порядок приобретения гражданства Украины и восстановления в гражданстве Украины иностранцами, которые являются гражданами государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (т.е. которые входят в список Кабмина), заключается в подаче такими лицами декларации о признании себя гражданином Украины. Они должны соблюдать условия, включая сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.

Государства, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, определяет Кабмин на основании утвержденного им порядка.

При определении такого списка государств Кабмин учитывает членство государства в ЕС, применение государством санкций в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Подача обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от лиц, являющихся гражданами государства, законодательство которого предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этого государства одновременно с приобретением гражданства другого государства или государств, или если международные договоры Украины с другими государствами, гражданами (подданными) которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства Украины.

Признание случаев множественного гражданства

Соответственно, закон о гражданстве дополнен статьей 5-1 «Признание случаев множественного гражданства», то есть, случаев, когда украинец легально может иметь несколько паспортов.

Наличие у гражданина Украины гражданства другого государства признается в таких случаях:

Одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства. Приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей. Автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие брака с иностранцем. Автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства. Приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10-1 настоящего Закона, иностранцами, которые являются гражданами государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (отдельный перечень таких государств определит Кабмин). Приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (по списку Кабмина).

Приобретение гражданства Украины по рождению (новая редакция статьи 7)

Расширяется круг случаев, когда лицо будет считаться гражданином Украины по рождению. В случае, если лицо достигло совершеннолетия, для приобретения гражданства Украины оно может подать заявление лично. При этом лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента рождения.

В частности, является гражданином Украины:

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от иностранцев, которые на момент его рождения являются лицами, в понимании настоящего Закона постоянно проживавшими на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от иностранца, который на момент его рождения является лицом, в понимании настоящего Закона постоянно проживавшим на территории Украины, и лица, которое на момент его рождения признано беженцем или которому предоставлено убежище в Украине, и не приобрело по рождению гражданства другого государства или гражданства того из родителей, который является иностранцем.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от иностранца, который на момент его рождения является лицом, в понимании настоящего Закона постоянно проживавшим на территории Украины, и лица без гражданства, признанного в Украине, которое на момент его рождения постоянно или временно проживало на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от иностранца, который на момент его рождения является лицом, в понимании настоящего Закона постоянно проживавшим на территории Украины, и лица без гражданства, которое на момент его рождения постоянно проживало на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от лиц, которые на момент его рождения признаны в Украине беженцами или которым предоставлено убежище в Украине.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от лица, которое на момент его рождения признано в Украине беженцем или которому предоставлено убежище в Украине, и лица без гражданства, признанного в Украине, которое на момент его рождения временно или постоянно проживало на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от лица, которое на момент его рождения признано в Украине беженцем или которому предоставлено убежище в Украине, и лица без гражданства, которое на момент его рождения постоянно проживало на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от лиц без гражданства, признанных в Украине, которые на момент его рождения временно или постоянно проживали на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Лицо, родившееся на территории Украины от лиц без гражданства, которые на момент его рождения временно или постоянно проживали на территории Украины.

Лицо, родившееся на территории Украины от лица без гражданства, признанного в Украине, которое на момент его рождения временно или постоянно проживало на территории Украины, и лица без гражданства, которое на момент его рождения постоянно или временно проживало на территории Украины.

Лицо, родившееся за пределами Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства, от лица без гражданства, признанного в Украине, которое на момент его рождения временно или постоянно проживало на территории Украины, и лица без гражданства, которое на момент его рождения постоянно проживало на территории Украины.

Лицо, родившееся на территории Украины или за ее пределами от лиц без гражданства, которые на момент его рождения постоянно проживали на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства.

Приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению (новая редакция статьи 8)

Лицо (иностранец или лицо без гражданства), которое само или хотя бы один из его родителей, или его дед или баба, прадед или прабаба, или его родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины в соответствии с Законом «О правопреемстве Украины», или которое само или хотя бы один из его родителей, или его дед или баба, прадед или прабаба, или его родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на других территориях, входивших на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав УНР, ЗУНР, Украинского Государства, УССР, Закарпатской Украины, УССР, Крымской Народной Республики, Крымской Автономной ССР, а также его дети имеют право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению.

Лицо, родившееся на территории Украины после 24 августа 1991 года от иностранцев, которые на момент его рождения постоянно проживали на территории Украины, или иностранца, который на момент его рождения постоянно проживал на территории Украины, и лица, которое на момент его рождения признано беженцем или которому предоставлено убежище в Украине, или иностранца, который на момент его рождения постоянно проживал на территории Украины, и лица без гражданства, признанного в Украине, которое на момент его рождения постоянно или временно проживало на территории Украины, или иностранца, который на момент его рождения постоянно проживал на территории Украины, и лица без гражданства, которое на момент его рождения постоянно проживало на территории Украины и не приобрело по рождению гражданство Украины и является иностранцем или лицом без гражданства, имеет право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению. Приобретение гражданства Украины таким лицом осуществляется по заявлению одного из его законных представителей, а после достижения лицом совершеннолетия – по его собственному заявлению.

Условиями для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению являются: признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины, что удостоверяется лицом в поданном заявлении о приобретении гражданства Украины, знание основ Конституции Украины, истории Украины, владение государственным языком.

Для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в ВСУ, ГССТ или Национальной гвардии, лица, которые получили вид на временное проживание на основании частей 20, 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», подают обязательство о сдаче экзаменов по основам Конституции, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Требование относительно засвидетельствования лицом в поданном заявлении о приобретении гражданства Украины о признании и соблюдении Конституции Украины и законов Украины не распространяется на детей и лиц, признанных судом недееспособными, а также на лиц, имеющих психические расстройства.

Требования относительно сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, владению государственным языком не распространяются на детей и лиц, признанных судом недееспособными, лиц с инвалидностью, связанной с нарушениями зрения, слуха, речи, что подтверждается медицинским заключением, а также на лиц, имеющих психические расстройства, что подтверждается медицинским заключением, выданным компетентным органом иностранного государства или соответствующим учреждением здравоохранения Украины.

Перечень психических расстройств, которые могут быть препятствием для сдачи экзаменов, утверждается Минздравом.

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является дата принятия специальными уполномоченными органами решения о приобретении лицом гражданства Украины.

Выход из гражданства Украины

В статье 18 установлено, что гражданин Украины, который одновременно является гражданином государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству в иностранном государстве, гражданином которого он является, независимо от места его проживания.

Выход из гражданства Украины допускается, если лицо является гражданином государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке (то есть, имеет паспорт государства, которое входит в список Кабмина) или если лицо приобрело гражданство другого государства или получило документ, выданный уполномоченными органами другого государства, о том, что гражданин Украины приобретет его гражданство, если выйдет из гражданства Украины.

Выход из гражданства Украины является необязательным для гражданина Украины, который приобрел гражданство государства, входящего в список Кабмина.

Основания для утраты гражданства Украины (новая редакция статьи 19)

Основаниями для утраты гражданства Украины являются:

1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства РФ, или гражданства государства, граждане которого не могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства обратился с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено.

Не считается добровольно приобретенным на временно оккупированной территории Украины гражданство РФ, в том числе если приобретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством о его приобретении в соответствии с порядком, установленным таким государством, а также в случае приобретения гражданином Украины, который незаконно депортирован с временно оккупированной территории Украины, гражданства РФ, кроме случаев, когда действия такого лица направлены на пропаганду войны, публичной поддержки вооруженной агрессии против Украины или создают угрозы национальной безопасности и/или национальным интересам Украины в понимании Закона «О национальной безопасности Украины».

Не считаются добровольным приобретением другого гражданства случаи множественного гражданства, указанные в пунктах 1–4 части первой статьи 5-1 настоящего Закона.

2. Приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 настоящего Закона в случаях подачи ложных сведений, поддельных документов, сокрытия лицом любого существенного факта, невыполнения обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

3. Установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в РФ.

4. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного влияния, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности и т.п.

5. Установление факта участия в вооруженной агрессии со стороны РФ или участия в оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Украины.

Положения пунктов 1, 3–5 не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа Президента.

Переходные положения

Этот Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.

Рассмотрение заявлений об установлении, оформлении принадлежности к гражданству Украины, о приобретении гражданства Украины, о выходе из гражданства Украины, представлений об утрате гражданства Украины, об отмене решений о приобретении гражданства Украины, поданных до вступления в силу этого закона, осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу этого закона.

Иностранец и лицо без гражданства, которые приобретают гражданство Украины как лица, проходящие или проходившие военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, в том числе награжденные государственной наградой Украины,

или являются иностранцами, получившими вид на временное проживание на основании части 20 или 24 статьи 4 Закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»,

или являются одним из супругов такого лица,

или являются одним из родителей супругов,

или являются гражданином РФ и подверглись преследованиям, что подтверждается документом,

или являются одним из супругов такого лица,

могут подать паспортный документ, срок действия которого истек или подлежит обмену (кроме случаев изменения персональных данных лица), или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус (в случае утраты паспортного документа), если за получением нового документа лицо обязано обратиться в органы государственной власти страны гражданской принадлежности или страны предыдущего постоянного проживания, если такая страна совершила акт вооруженной агрессии против Украины или не признает территориальную целостность и суверенитет Украины, или отказывается признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности голосовала против Резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262.

После вступления в силу этого закона лица, которые приобрели гражданство Украины или в отношении которых осуществляется производство по заявлению о приобретении гражданства по старому закону, и подали обязательство о прекращении иностранного гражданства и являются гражданами государства, граждане которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, имеют право подать декларацию о признании себя гражданином Украины.

Кабмину в 6-месячный срок поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию особенностей занятия некоторых должностей в органах власти и органах местного самоуправления гражданами, которые также имеют гражданство иностранного государства, в частности РФ, с учетом угроз национальной безопасности.

Ниже приводим сравнительную таблицу, за которую голосовала Верховная Рада.

Автор: Наталя Мамченко

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