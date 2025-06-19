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В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны

07:55, 19 июня 2025
В суде заподозрили, что полицейские были не совсем настоящие и вызвали других полицейских охраны.
В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны
Здание Маловисковского райсуда Кировоградской области, источник фото – Судебная власть
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Высший совет правосудия 17 июня рассмотрел сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия, которое направила в мае председатель Маловисковского районного суда Кировоградской области Татьяна Кавун.

Как сообщила Татьяна Кавун, 1 мая 2025 года в суд приехали двое мужчин, представившихся сотрудниками подразделения Управления полиции охраны в Кировоградской области с фамилиями Иванченко и Кравченко.

Целью визита сотрудников полиции была проверка состояния системы сигнализации в суде, в частности, в кабинете председателя суда.

Поскольку автомобиль, на котором прибыли мужчины, имел опознавательные знаки полиции, надпись «Полиция охраны» и номерной знак синего цвета, то подозрения у работников аппарата суда визит указанных лиц поначалу не вызвал.

К тому же, ТУ ГСА в Кировоградской области действительно имеет действующий договор с полицией об обеспечении охраны судов, расположенных на территории Кировоградской области.

Проверив документы полицейских, сотрудники аппарата суда допустили их в помещения суда, однако мужчин особенно заинтересовал кабинет председателя суда Татьяны Кавун.

Во время проверки сигнализации в кабинете председателя суда мужчины сообщили, что один из датчиков движения вышел из строя, поэтому необходимо его заменить.

После завершения робот по замене датчика полицейские покинули здание суда.

Однако 2 мая в суде решили вызвать в суд полицию охраны и провести повторное обследование сигнализации в кабинете председателя суда.

В результате полицейские обнаружили, что вместо датчика движения в кабинете председателя суда было установлено устройство для прослушивания и видеонаблюдения.

2 мая Татьяна Кавун подала заявление в полицию в связи с установкой в ее служебном кабинете «прослушки».

6 мая полиция начала уголовное производство по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) УК.

Впрочем, поскольку следствие все еще продолжается, то Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генпрокурора с просьбой предоставить информацию, как продвигается следствие в указанном деле.

Автор: Вячеслав Хрипун

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