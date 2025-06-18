Из-за DDoS-атаки ВАКС ограничил получение электронной корреспонденции из-за границы

Из-за продолжающейся DDoS-атаки получение электронной корреспонденции осуществляется в ограниченном режиме.

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Вследствие продолжающейся DDoS-атаки на информационные ресурсы Высшего антикоррупционного суда, с 20:00 18 июня получение электронной корреспонденции осуществляется в ограниченном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что это не касается писем, поступающих с украинских IP-адресов.

В ВАКС отметили, что о полном восстановлении работы электронной почты будет сообщено дополнительно.

Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина сталкивается с беспрецедентным кибердавлением — государственные ресурсы ежемесячно подвергаются тысячам атак.

Напомним, что Верховный Суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны.

Позже Верховный Суд сообщил, что 13 июня возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. Однако подсистема «Электронный суд» все еще не работает для кассационных гражданского, уголовного судов и Большой Палаты.

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