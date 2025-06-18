Через DDoS-атаку ВАКС обмежив отримання електронної кореспонденції з-за кордону

Через триваючу DDoS-атаку отримання електронної кореспонденції здійснюється в обмеженому режимі.

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Унаслідок триваючої DDoS-атаки на інформаційні ресурси Вищого антикорупційного суду, з 20:00 18 червня отримання електронної кореспонденції здійснюється в обмеженому режимі. Про це повідомили в пресслужбі суду.

Уточнюється, що це не стосується листів, які надходять з українських IP-адрес.

У ВАКС зазначили, що про повне відновлення електронної пошти буде повідомлено додатково.

Як заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна стикається з безпрецедентним кібертиском — щомісяця державні ресурси зазнають тисяч атак.

Нагадаємо, що Верховний Суд зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу практично усі електронні сервіси головного суду країни.

Згодом Верховний Суд повідомив, що 13 червня відновив приймання процесуальних документів, їхній автоматизований розподіл та розгляд. Втім, підсистема Електронний суд ще не запрацювала для касаційних цивільного, кримінального судів та Великої Палати.

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