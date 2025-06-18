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В Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці

21:13, 18 червня 2025
Україна готується до конкурсу на розробку літієвого родовища: це може стати першим проєктом у співпраці зі США.
В Україні стартує підготовка до освоєння літію разом із США у межах співпраці
Джерело фото: Getty Images
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розпочинає підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища «Добра» у Кіровоградській області. За його словами, це може стати першим проєктом у межах стратегічної співпраці зі Сполученими Штатами.

«Радий бачити, що процес іде та результати наших зустрічей у Вашингтоні тиждень тому перетворюються на конкретні дії», — зазначив Єрмак.

Крім того, під час саміту G7 у Канаді керівник ОП разом із першою віцепрем’єркою — міністеркою економіки України Юлією Свириденко провів зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Сторони обговорили подальшу співпрацю.

Нагадаємо, що у Мінекономіки пояснили структуру управління інвестфондом відбудови України та США.

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США гроші Україна Мінекономіки конкурс

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