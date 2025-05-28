У Мінекономіки пояснили структуру управління інвестфондом відбудови України та США

У Мінекономіки пояснили як діятиме україно-американський фонд відновлення в рамках угоди про копалини.

Джерело фото: Nathan Howard/Getty Images

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Міністерство економіки України пояснило, як буде працювати україно-американський фонд відновлення, створений в рамках угоди про копалини.

Як пише Укрінформ, інвестиційний фонд відбудови України матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін; критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

«До керівництва Фонду увійдуть шість менеджерів — три від українського боку і три від американського. Вони будуть входити до Керуючої ради Фонду та входитимуть до різних комітетів», — зазначили в там.

У структурі Фонду діятимуть чотири комітети: операційного управління та аудиторський, де представництво буде паритетним (два на два), комітет пошуку проєктів із перевагою української сторони та комітет інвестиційних рішень, де буде більшість представників зі сторони США.

Крім того зазначається, що критичні рішення ухвалюються Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто сторони шукатимуть компроміс.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про завершення всіх процедур для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Останнім етапом стало проведення обміну дипломатичними нотами, який відбувся у п’ятницю. Таким чином, формально завершено підготовчий процес, і Угода про створення фонду може почати працювати.

Гетманцев зазначив, що підготовча стадія вклалась у дуже стислі строки:

30 квітня Угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови було підписано у Вашингтоні;

Верховній Раді знадобився лише тиждень, щоб вже 8 травня схвалити закон про ратифікацію цього документа;

12 травня закон був підписаний Президентом В.Зеленським;

13 травня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США та Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України підписали дві комерційні угоди – про обмежене партнерство та про LLC, яке виступатиме генеральним партнером у Фонді.

«Для нас дуже важливо, щоб такий високий темп підтримувався і у процесі реєстрації відповідних структур, призначення уповноважених відповідальних осіб від України та США до них, і власне вже на етапі залучення інвестицій», — наголосив Гетманцев.

За його словами, з огляду на поступове зменшення у майбутньому міжнародної фінансової допомоги, ключову роль у відбудові України мають відігравати саме інвестиції. Згідно зі Звітом RDNA4 Світового банку, Єврокомісії та ООН, потреба у фінансуванні на відновлення України оцінюється у $524 млрд на найближче десятиліття.

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