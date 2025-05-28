В Минэкономики объяснили структуру управления инвестфондом восстановления Украины и США

В Минэкономики объяснили, как будет действовать украинско-американский фонд восстановления в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Источник фото: Nathan Howard/Getty Images

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Министерство экономики Украины объяснило, как будет работать украинско-американский фонд восстановления, созданный в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Как пишет Укринформ, инвестиционный фонд восстановления Украины будет иметь сбалансированную систему управления с равным представительством украинской и американской сторон; критические решения будут приниматься только единогласно.

«К руководству Фонда войдут шесть менеджеров — три от украинской стороны и три от американской. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и входить в различные комитеты», — отметили там.

В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционного управления и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей со стороны США.

Кроме того, отмечается, что критические решения принимаются Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть стороны будут искать компромисс.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о завершении всех процедур для запуска Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Последним этапом стал обмен дипломатическими нотами, который состоялся в пятницу. Таким образом, формально завершен подготовительный процесс, и Соглашение о создании фонда может начать действовать.

Гетманцев отметил, что подготовительная стадия уложилась в очень сжатые сроки:

30 апреля Соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления было подписано в Вашингтоне;

Верховной Раде понадобилась всего неделя, чтобы уже 8 мая одобрить закон о ратификации этого документа;

12 мая закон был подписан Президентом В. Зеленским;

13 мая Международная финансовая корпорация развития США и Агентство по поддержке государственно-частного партнерства Украины подписали два коммерческих соглашения — о создании ограниченного партнерства и ООО, которое будет генеральным партнером Фонда.

«Для нас очень важно, чтобы такой высокий темп сохранялся и в процессе регистрации соответствующих структур, назначения уполномоченных ответственных лиц от Украины и США, а также уже на этапе привлечения инвестиций», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, учитывая постепенное сокращение международной финансовой помощи в будущем, ключевую роль в восстановлении Украины должны играть именно инвестиции. Согласно Отчету RDNA4 Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, потребность в финансировании восстановления Украины оценивается в $524 млрд на ближайшее десятилетие.

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