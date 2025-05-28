Тропическая малярия унесла жизнь 57-летнего мужчины на Сумщине

В Сумской области зафиксирован первый с 2019 года летальный случай тропической малярии.

Фото: hlukhiv.city

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На Сумщине умер 57-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки на остров Занзибар (Танзания) и заболел первичной тропической малярией. Об этом сообщил Сумской областной центр контроля и профилактики болезней.

Пациент почувствовал недуг через неделю после возвращения: его начали беспокоить лихорадка, головная боль, озноб и общая слабость. Несмотря на начатое лечение в местной больнице, состояние мужчины стремительно ухудшилось - 25 мая ему констатировали летальный исход.

Последние случаи малярии в регионе были зафиксированы еще в 2019 году: тогда двое жителей Сум и один житель Конотопа заболели циклической (периодической) формой болезни. С тех пор никаких случаев инфицирования в области не регистрировали.

Малярия передается через укус инфицированного комара и опасна высокой температурой, головной болью, мышечными болями и нарушением работы внутренних органов. Инкубационный период обычно длится 7-15 дней, и визуально симптомы могут напоминать обычную простуду.

«Если вы вернулись из-за границы и у вас наблюдается слабость, потеря аппетита, тошнота, повышается температура тела, нужно немедленно обратиться к семейному врачу», - отмечает главный эпидемиолог центра Галина Зайцева.

Специалисты напоминают, что профилактика малярии предусматривает:

консультацию с врачом до поездки и назначение противомалярийных препаратов;

защиту от укусов комаров (репелленты, москитные сетки, одежда с длинным рукавом);

внимательное наблюдение за симптомами в течение 4 недель после возвращения из рисковых регионов.

Ранняя диагностика и своевременное лечение - залог успешного преодоления малярии и предотвращения тяжелых последствий.

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