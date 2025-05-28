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В Одессе мужчина «вклеился» в чужое военное удостоверение – что решил суд

15:24, 28 мая 2025
Одессит нашел документ военного, вклеил свое фото и пользовался им.
В Одессе мужчина «вклеился» в чужое военное удостоверение – что решил суд
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В Одессе мужчина воспользовался найденным удостоверением офицера ВСУ для личных нужд. Он заменил фотографию владельца на собственную и пытался использовать документ как «пропуск». Попытка обойти правила закончилась в суде - фигуранта дела признали виновным и оштрафовали. Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда города Одессы по делу № 522/9300/25.

Суть дела

Инцидент произошел в Одессе на Аркадийской аллее. Там местный житель случайно нашел военное удостоверение офицера Вооруженных сил Украины. Вместо того, чтобы передать документ правоохранителям, мужчина решил воспользоваться находкой - вклеил вместо фото настоящего владельца свое собственное и носил документ с собой. Это он делал с целью беспрепятственного перемещения по городу.

Позиции сторон

На суде обвиняемый признал свою вину. Он не отрицал факта использования поддельного удостоверения, однако заявил, что не имел целью получить материальные выгоды или нанести ущерб государству. Прокурор квалифицировал действия мужчины как незаконное завладение чужим документом согласно ч.3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины.

Что решил суд

Приморский районный суд Одессы признал мужчину виновным в совершении правонарушения. Суд назначил ему штраф в размере 1700 гривен, а также обязал компенсировать процессуальные издержки государству - 3565 гривен. Обстоятельства дела, в частности искреннее признание обвинителя

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суд ВСУ военные документы Одесса

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