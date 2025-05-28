В Одесі чоловік «вклеївся» в чуже військове посвідчення – що вирішив суд

Одесит знайшов документ військового, вклеїв своє фото і користувався ним.

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В Одесі чоловік скористався знайденим посвідченням офіцера ЗСУ для особистих потреб. Він замінив фотографію власника на власну та намагався використовувати документ як «перепустку». Спроба обійти правила закінчилася в суді — фігуранта справи визнали винним та оштрафували. Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси у справі № 522/9300/25.

Суть справи

Інцидент стався в Одесі на Аркадійській алеї. Там місцевий житель випадково знайшов військове посвідчення офіцера Збройних сил України. Замість того, аби передати документ до правоохоронців, чоловік вирішив скористатися знахідкою — вклеїв замість фото справжнього власника своє власне та носив документ із собою. Це він робив з метою безперешкодного переміщення містом.

Позиції сторін

На суді обвинувачений визнав свою провину. Він не заперечував факту використання підробленого посвідчення, однак заявив, що не мав на меті отримати матеріальні вигоди чи завдати шкоди державі. Прокурор кваліфікував дії чоловіка як незаконне заволодіння чужим документом згідно з ч.3 ст. 357 Кримінального кодексу України.

Що вирішив суд

Приморський районний суд Одеси визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення. Суд призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень, а також зобов’язав компенсувати процесуальні витрати державі — 3565 гривень. Обставини справи, зокрема щире зізнання обвинуваченого, були враховані як пом’якшувальні.

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