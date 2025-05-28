Практика судів
  1. В Україні

Програму військової служби за контрактом 18-24 хочуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами

11:48, 28 травня 2025
В ОП розглядають розширення програми на спеціальності, пов’язані з БПлА.
Програму військової служби за контрактом 18-24 хочуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами
Ілюстративне зображення: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Програму військової служби для добровольців «Контракт 18-24» планують розширити на спеціальності, пов’язані з дронами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса. 

«80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА.

Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо.

Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей», – написав він. 

Нагадаємо, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони «Контракт 18-24», збільшено з 16 до 24. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

військові війна контракт офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада врегулює проблему відліку строків для оголошення судом померлими зниклих безвісти військовослужбовців

Одні суди вважали, що строки слід обраховувати з моменту настання події, яка могла призвести до смерті особи, а не з моменту закінчення дії воєнного стану, інші ж вважають, що відлік строку для оголошення фізичної особи померлою внаслідок воєнних дій має починатися саме з дня закінчення воєнних дій в Україні – Рада збирається вирішити проблему.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду