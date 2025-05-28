Програму військової служби за контрактом 18-24 хочуть розширити на спеціальності, пов’язані з дронами

В ОП розглядають розширення програми на спеціальності, пов’язані з БПлА.

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Програму військової служби для добровольців «Контракт 18-24» планують розширити на спеціальності, пов’язані з дронами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.

«80% уражень ворожої техніки та особового складу противника — це заслуга розрахунків БПЛА.

Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників — неможливо.

Розглядаємо розширення програми 18–24 на спеціальності, пов’язані з дронами. На мою думку, це точно має бути більш тривалий контракт — наприклад, два роки, бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей», – написав він.

Нагадаємо, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони «Контракт 18-24», збільшено з 16 до 24.

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