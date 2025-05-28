Программу военной службы по контрактк 18-24 хотят расширить на специальности, связанные с дронами

В ОП рассматривают расширение программы на специальности, связанные с БпЛА.

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Программу военной службы для добровольцев «Контракт 18-24» планируют расширить на специальности, связанные с дронами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса.

«80% поражений вражеской техники и личного состава противника — это заслуга расчетов БПЛА. Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников невозможно. Рассматриваем расширение программы 18–24 на специальности, связанные с дронами. На мой взгляд, это точно должен быть более длительный контракт — например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей», — написал он.

Напомним, что количество бригад, к которым добровольцы могут присоединиться по проекту Минобороны «Контракт 18-24», увеличено с 16 до 24.

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