У ЗСУ збільшили кількість бригад, куди можна приєднатися за контрактом 18-24 – з 16 до 24

Тепер є можливість обравти бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони «Контракт 18-24», збільшено з 16 до 24. Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

47 окрема механізована бригада «Маґура»

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи

3 окрема танкова Залізна бригада

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

34 окрема бригада берегової охорони

103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького

108 окрема бригада територіальної оборони

127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.