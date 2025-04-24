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У ЗСУ збільшили кількість бригад, куди можна приєднатися за контрактом 18-24 – з 16 до 24

13:13, 24 квітня 2025
Тепер є можливість обравти бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.
У ЗСУ збільшили кількість бригад, куди можна приєднатися за контрактом 18-24 – з 16 до 24
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Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони «Контракт 18-24», збільшено з 16 до 24.  Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

  • 47 окрема механізована бригада «Маґура»
  • 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи
  • 3 окрема танкова Залізна бригада
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада
  • 34 окрема бригада берегової охорони
  • 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького  
  • 108 окрема бригада територіальної оборони
  • 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ 

Як і раніше, можна приєднатися і до 72 окремої механізованої бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 38 окремої бригади морської піхоти, 28 окремої механізованої бригади, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 92 окремої штурмової бригади, 3 окремої штурмової бригади, 24 окремої механізованої бригади, 93 окремої механізованої бригади, 30 окремої механізованої бригади, 128 окремої гірсько-штурмової бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 39 окремої бригади берегової охорони, 25 окремої повітряно-десантної бригади, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 59 окремої штурмової бригади.

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контракт Міноборони

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