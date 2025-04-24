Зеленський скасовує частину візиту до ПАР та негайно повертається в Україну

Президент доручив міністру оборони Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський після атаки РФ доручив міністру оборони Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів України про зміцнення ППО. Окрім того, він заявив, що після того, як поінформує Президента ПАР Сиріла Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль, чистину програми візиту до ПАР буде скасовано. Після зустрічі з Президентом ПАР він негайно повертаюсь в Україну.

«На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким.

Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО», - вказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.