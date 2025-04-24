Зеленский отменяет часть визита в ЮАР и немедленно возвращается в Украину

Президент поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины на усиление ПВО.

Источник фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский после атаки РФ поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины на усиление ПВО. Кроме того, он заявил, что после того, как проинформирует Президента ЮАР Сирила Рамафосу, председательствующего в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий, часть программы визита в ЮАР будет отменена. После встречи с Президентом ЮАР он немедленно возвращается в Украину.

«К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на сейчас более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибло. Мои соболезнования родным и близким.

Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов на усиление ПВО», – указал Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.