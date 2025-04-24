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Зеленский отменяет часть визита в ЮАР и немедленно возвращается в Украину

10:49, 24 апреля 2025
Президент поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины на усиление ПВО.
Зеленский отменяет часть визита в ЮАР и немедленно возвращается в Украину
Источник фото: Getty Images
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Президент Владимир Зеленский после атаки РФ поручил министру обороны Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами по поводу запросов Украины на усиление ПВО. Кроме того, он заявил, что после того, как проинформирует Президента ЮАР Сирила Рамафосу, председательствующего в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий, часть программы визита в ЮАР будет отменена. После встречи с Президентом ЮАР он немедленно возвращается в Украину.

«К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на сейчас более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибло. Мои соболезнования родным и близким.

Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов на усиление ПВО», – указал Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

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война Владимир Зеленский

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