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В Житомирской области подросток изнасиловал свою сестру для видеоконтента на заказ — что решил суд

13:49, 24 апреля 2025
13-летний парень совершил недопустимые действия в отношении 8-летней сестры с целью создания видео.
В Житомирской области подросток изнасиловал свою сестру для видеоконтента на заказ — что решил суд
Фото: Бердичевский горрайонный суд
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Бердичевский горрайонный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное производство по ходатайству о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетнего жителя в связи с совершением им действий интимного характера в отношении малолетней сести.

Суд постановил применить к нему принудительные меры воспитательного характера в виде оговорки и передачи его под надзор отца на год, сообщает пресс-служба суда.

Весной 2023 года, когда подростку было полных 13 лет, он совершил действия интимного характера по отношению к своей в то время 8-летней сестре. Как признался он сам, сделал это по просьбе товарища, предложившего ему деньги за "взрослый видеоконтент" с младшей сестрой. Свою вину он признал полностью.

Совершение указанного общественно опасного деяния предусматривает уголовную ответственность.

Однако, поскольку на момент его совершения лицо не достигло 14-летнего возраста, с которого такая ответственность наступает, все участники судебного процесса высказали единодушное мнение о возможности применить к подростку меры воспитательного характера. Суд передал подростка под надзор отцу, с которым он проживает.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 30 дней (дело № 274/2371/25).

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суд насилие судебная практика Житомирская область

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