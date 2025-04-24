В Киеве задержали мужчину, который бросил гранату на авто из-за шума от соседей

Из окна квартиры злоумышленник выбросил гранату, и она взорвалась на крыше автомобиля.

Фото: полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату на автомобиль. Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что житель многоэтажки выбросил гранату из окна квартиры, и она взорвалась на крыше автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте обнаружены остатки боеприпаса, его происхождение устанавливается.

41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи Подольского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.