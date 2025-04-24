В Киеве задержали мужчину, который бросил гранату на авто из-за шума от соседей

В Киеве правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату на автомобиль. Об этом сообщает столичная полиция.
Установлено, что житель многоэтажки выбросил гранату из окна квартиры, и она взорвалась на крыше автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте обнаружены остатки боеприпаса, его происхождение устанавливается.
41-летний нарушитель объяснил, что сделал это из-за шума от соседей.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи Подольского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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