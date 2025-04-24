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Госсекретарь США Рубио опроверг слухи о планах снять санкции с России

10:24, 24 апреля 2025
Марк Рубио назвал информацию, распространенную Politico, журналистской ошибкой.
Госсекретарь США Рубио опроверг слухи о планах снять санкции с России
Источник фото: Getty Images/Jabin Botsford
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Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, распространенную Politico, о возможной отмене санкций с России и восстановлении работы «Северного потока-2». Об этом он написал в соцсети X.

«Это однозначно неверно. Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках соглашения с Украиной», – написал он.

По его мнению, это «журналистская ошибка».

«Если у Politico есть хоть капля честности, они полностью откажутся от этой выдумки», – заявил Рубио.

Издание Politico написало, что Белый дом обсуждает снятие санкций с российского газопровода «Северный поток-2» и с других российских активов в Европе в рамках обсуждений о прекращении войны России против Украины.

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США война Рубио

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