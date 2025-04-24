В ГНС напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей

Если налоги уплачены не на тот счет, пеня не начисляется, а уже начислена — отменяется, при условии, что плательщик своевременно уплатил налоги и подал заявление в ГНС на возврат средств.

Фото: freepik

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В Государственной налоговой службе напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей.

В частности, если налоги были ошибочно уплачены на ненадлежащий бюджетный счет, пеня не начисляется, а уже начисленная аннулируется, если плательщик:

соблюдал предельные сроки уплаты налогов,

подал заявление в территориальный орган ГНС о возврате таких средств с целью их зачисления в погашение налогового обязательства или налогового долга.

В случае ошибочной уплаты платежей налогоплательщик получает электронное информационное сообщение в приватной части Электронного кабинета на следующий банковский день. В сообщении указываются реквизиты платежного поручения, по которому была осуществлена такая уплата.

Для оперативного реагирования плательщику необходимо:

Перейти в режим «Ввод отчетности». Заполнить форму «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» по типу «J(F)13 Запросы». Выбрать идентификатор формы:

J1302002 — для юридических лиц;

F1302002 — для физических лиц.

К заявлению необходимо приложить копию платежного документа, по которому был уплачен налог.

В предложенной форме необходимо:

Заполнить соответствующие поля электронного документа. Подписать и отправить Заявление в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата.

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