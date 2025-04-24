В ГНС напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей

В Государственной налоговой службе напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей.
В частности, если налоги были ошибочно уплачены на ненадлежащий бюджетный счет, пеня не начисляется, а уже начисленная аннулируется, если плательщик:
В случае ошибочной уплаты платежей налогоплательщик получает электронное информационное сообщение в приватной части Электронного кабинета на следующий банковский день. В сообщении указываются реквизиты платежного поручения, по которому была осуществлена такая уплата.
Для оперативного реагирования плательщику необходимо:
К заявлению необходимо приложить копию платежного документа, по которому был уплачен налог.
В предложенной форме необходимо:
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