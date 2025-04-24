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В ГНС напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей

10:42, 24 апреля 2025
Если налоги уплачены не на тот счет, пеня не начисляется, а уже начислена — отменяется, при условии, что плательщик своевременно уплатил налоги и подал заявление в ГНС на возврат средств.
В ГНС напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей
Фото: freepik
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В Государственной налоговой службе напомнили, когда не начисляется пеня за ошибочную уплату налоговых платежей.

В частности, если налоги были ошибочно уплачены на ненадлежащий бюджетный счет, пеня не начисляется, а уже начисленная аннулируется, если плательщик:

  • соблюдал предельные сроки уплаты налогов,
  • подал заявление в территориальный орган ГНС о возврате таких средств с целью их зачисления в погашение налогового обязательства или налогового долга.

В случае ошибочной уплаты платежей налогоплательщик получает электронное информационное сообщение в приватной части Электронного кабинета на следующий банковский день. В сообщении указываются реквизиты платежного поручения, по которому была осуществлена такая уплата.

Для оперативного реагирования плательщику необходимо:

  1. Перейти в режим «Ввод отчетности».
  2. Заполнить форму «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» по типу «J(F)13 Запросы».
  3. Выбрать идентификатор формы:
  • J1302002 — для юридических лиц;
  • F1302002 — для физических лиц.

К заявлению необходимо приложить копию платежного документа, по которому был уплачен налог.

В предложенной форме необходимо:

  1. Заполнить соответствующие поля электронного документа.
  2. Подписать и отправить Заявление в территориальный орган ГНС, в котором учитывается ошибочная уплата.

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