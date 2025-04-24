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У ДПС нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

10:42, 24 квітня 2025
Якщо податки сплачено не на той рахунок, пеня не нараховується, а вже нарахована — скасовується, за умови, що платник вчасно сплатив податки і подав заяву до ДПС на повернення коштів.
У ДПС нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів
Фото: freepik
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У Державній податковій службі нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів.

Зокрема, якщо податки помилково сплачені на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється, якщо платник:

  • дотримався граничних строків сплати податків,
  • подав заяву до територіального органу ДПС про повернення таких коштів із метою їх зарахування в погашення податкового зобов’язання або податкового боргу.

У разі помилкової сплати платежів платник податків отримує електронне інформаційне повідомлення в приватній частині Електронного кабінету на наступний банківський день. У повідомленні зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така сплата.

Для оперативного реагування платнику необхідно:

  1. Перейти в режим «Введення звітності».
  2. Заповнити форму «Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» за типом «J(F)13 Запити».
  3. Обрати ідентифікатор форми:
  • J1302002 — для юридичних осіб;
  • F1302002 — для фізичних осіб.

До заяви необхідно додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок.

У запропонованій формі необхідно:

  1. Заповнити відповідні поля електронного документа.
  2. Підписати та надіслати Заяву до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата.

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