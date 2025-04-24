У ДПС нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

Якщо податки сплачено не на той рахунок, пеня не нараховується, а вже нарахована — скасовується, за умови, що платник вчасно сплатив податки і подав заяву до ДПС на повернення коштів.

Фото: freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів.

Зокрема, якщо податки помилково сплачені на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється, якщо платник:

дотримався граничних строків сплати податків,

подав заяву до територіального органу ДПС про повернення таких коштів із метою їх зарахування в погашення податкового зобов’язання або податкового боргу.

У разі помилкової сплати платежів платник податків отримує електронне інформаційне повідомлення в приватній частині Електронного кабінету на наступний банківський день. У повідомленні зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така сплата.

Для оперативного реагування платнику необхідно:

Перейти в режим «Введення звітності». Заповнити форму «Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» за типом «J(F)13 Запити». Обрати ідентифікатор форми:

J1302002 — для юридичних осіб;

F1302002 — для фізичних осіб.

До заяви необхідно додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок.

У запропонованій формі необхідно:

Заповнити відповідні поля електронного документа. Підписати та надіслати Заяву до територіального органу ДПС, в якому обліковується помилкова сплата.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.