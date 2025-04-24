У ДПС нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів

У Державній податковій службі нагадали, коли не нараховується пеня за помилкову сплату податкових платежів.
Зокрема, якщо податки помилково сплачені на неналежний бюджетний рахунок пеня не нараховується, а нарахована анулюється, якщо платник:
У разі помилкової сплати платежів платник податків отримує електронне інформаційне повідомлення в приватній частині Електронного кабінету на наступний банківський день. У повідомленні зазначаються реквізити платіжної інструкції, за якою здійснена така сплата.
Для оперативного реагування платнику необхідно:
До заяви необхідно додати копію платіжного документа, за яким було сплачено податок.
У запропонованій формі необхідно:
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