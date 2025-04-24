Еврокомиссия внесла в черный список организации, связанные с Huawei, после расследования возможной коррупции

Для членов Комиссии был введен запрет на встречи с посредниками, выступающими от имени Huawei.

Источник фото: Santiago Urquijo/Getty Images

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Европейская комиссия больше не будет встречаться с организациями, связанными с Huawei, после расследования вероятной коррупции в Европейском парламенте с целью лоббирования китайской корпорации Huawei. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы Комиссии.

«Комиссия не будет встречаться с какими-либо лоббистскими группами и/или торговыми ассоциациями, представляющими интересы Huawei и/или выступающими от ее имени», — говорится в заявлении.

Комиссия уже запретила «контакты и встречи» с официальными представителями Huawei в марте, всего через несколько дней после того, как бельгийские следователи начали антикоррупционное расследование деятельности китайской технологической компании в Брюсселе.

В заявлении также добавляется, что запрет распространяется на «любых посредников, действующих от имени Huawei, которые будут участвовать во встречах и других контактах с сотрудниками Комиссии для продвижения интересов компании».

Как сообщалось ранее, бельгийская полиция в марте провела обыски по более чем 20 адресам, включая офисы китайского технологического гиганта Huawei в Брюсселе, в рамках расследования возможной коррупции.

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