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В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei

15:57, 13 березня 2025
Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.
В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei
Фото: politico
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Бельгійська поліція 13 березня провела обшуки за понад 20 адресами, включно з офісами китайського технологічного гіганта Huawei у Брюсселі, в рамках розслідування корупції, що зачіпає Європейський парламент. Про це повідомляє Politico.

«Влада веде розслідування за попередніми обвинуваченнями у масштабній корупції, підробці документів та відмиванні грошей у Європейському парламенті», — заявив представник прокуратури Бельгії. Кілька осіб було заарештовано.

Європейський парламент уже перебуває під пильною увагою через вплив іноземних держав на ухвалення рішень у ЄС у рамках скандалу Qatargate, що спалахнув у грудні 2022 року, коли країни Перської затоки звинуватили у спробах впливати на Брюссель і Європарламент, зокрема через хабарі та подарунки через посередницькі організації, зазначає видання.

Але нове розслідування зосереджене на Huawei, китайському технологічному гіганті, який колись був потужною лобістською силою в Європі, але останніми роками зіткнувся з проблемами через зв’язки з китайським урядом.

Прокуратура Бельгії у своєму повідомленні заявила, що ймовірні правопорушення відбувалися «регулярно і дуже приховано з 2021 року до сьогодення під виглядом комерційного лобіювання».

Серед інцидентів, які розслідуються, — «винагорода за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі з метою просування суто приватних комерційних інтересів у контексті політичних рішень», йдеться у заяві.

Слідчі мають у полі зору близько 15 колишніх і нинішніх депутатів Європарламенту.

«Європейський парламент бере до відома цю інформацію», — заявив представник Європарламенту.

Віктор Негреску, віце-президент парламенту з питань прозорості та боротьби з корупцією, зазначив, що звинувачення «викликають глибоку стурбованість», додавши: «Ми не можемо допустити, щоб особи, які перебувають під обвинуваченнями, впливали на рішення та розробляли європейське законодавство».

Документи та джерела Politico показали, що Служба державної безпеки Бельгії запросила допит колишніх співробітників лобістського підрозділу компанії в самому серці європейського кварталу Брюсселя в рамках збору розвідданих.

Новина спричинила хвилювання в Європейському парламенті в Страсбурзі, де члени палати збираються цього тижня на пленарне засідання.

Голландський ліберальний депутат Барт Гротхейс заявив, що очікує «чіткої та рішучої відповіді від президента Європейського парламенту Роберти Мецоли: «На кону довіра до нашого інституту, тому жодних «якщо» чи «але» — мають бути вжиті чіткі та рішучі заходи».

Даніель Фройнд, німецький член групи «Зелені» в парламенті, сказав: «На жаль, це не сюрприз. Запобігання корупції в ЄС недостатнє».

Автор: Наталя Мамченко

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корупція обшук Європарламент

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Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

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