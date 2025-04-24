В Киеве из-под завалов достали мужчину, который находился там около 6 часов

В столице продолжается спасательная операция после атаки РФ.

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В Киеве спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе. Напомним, что под массированным комбинированным ударом России оказались Киев и область, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.

Как пишет hromadske, из-под завалов дома в Святошинском районе достали человека. Он жив, его передали медикам.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что во время тревоги летело все: «калибры», баллистика, «шахеды».

В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:

Голосеевский район:

— возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

— пожар в гаражном кооперативе;

— падение обломков на территории нежилой застройки;

— возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-этажного административного здания.

Шевченковский район:

— падение обломков БпЛА на открытой территории. Без возгорания;

— возгорание и разрушение гаражей;

— пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.

Святошинский район:

— возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;

— возгорание автомобилей во дворе жилого дома;

— пожар на территории нежилой застройки;

— разрушения на территории гаражного кооператива;

— возгорание в здании;

— пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;

— возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.

Соломенский район:

— падение БпЛА на открытой местности. Без разрушений.

Оболонский район:

— возгорание травяного настила и 9 автомобилей;

— возгорание на крыше нежилого здания. Пострадавших нет;

— пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.

Деснянский район:

— была информация о пожаре на открытой территории. Но не подтвердилась.

В настоящее время повсюду работают спасатели, медики, коммунальные службы (где это возможно).

В КГГА указали, что в больницах столицы на данный момент находятся 31 человек, в том числе 5 детей. В целом в результате ночной атаки пострадали 70 человек.

«Что касается погибших — окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбор завалов в двух поврежденных домах в Святошинском районе», – отметили там.

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