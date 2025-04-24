В Киеве из-под завалов достали мужчину, который находился там около 6 часов

В Киеве спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе. Напомним, что под массированным комбинированным ударом России оказались Киев и область, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская области и Запорожье.
Как пишет hromadske, из-под завалов дома в Святошинском районе достали человека. Он жив, его передали медикам.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что во время тревоги летело все: «калибры», баллистика, «шахеды».
В результате атаки вражеских БпЛА, управляемых и баллистических ракет зафиксировано:
Голосеевский район:
— возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
— пожар в гаражном кооперативе;
— падение обломков на территории нежилой застройки;
— возгорание на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-этажного административного здания.
Шевченковский район:
— падение обломков БпЛА на открытой территории. Без возгорания;
— возгорание и разрушение гаражей;
— пожар на территории нежилой застройки. Разрушение административного здания.
Святошинский район:
— возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди. Проводятся спасательные работы;
— возгорание автомобилей во дворе жилого дома;
— пожар на территории нежилой застройки;
— разрушения на территории гаражного кооператива;
— возгорание в здании;
— пожар и частичное разрушение 1-этажного жилого дома;
— возгорание на территории нежилого помещения. Ликвидировано.
Соломенский район:
— падение БпЛА на открытой местности. Без разрушений.
Оболонский район:
— возгорание травяного настила и 9 автомобилей;
— возгорание на крыше нежилого здания. Пострадавших нет;
— пожар в складском помещении и повреждение автомобилей поблизости.
Деснянский район:
— была информация о пожаре на открытой территории. Но не подтвердилась.
В настоящее время повсюду работают спасатели, медики, коммунальные службы (где это возможно).
В КГГА указали, что в больницах столицы на данный момент находятся 31 человек, в том числе 5 детей. В целом в результате ночной атаки пострадали 70 человек.
«Что касается погибших — окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбор завалов в двух поврежденных домах в Святошинском районе», – отметили там.
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