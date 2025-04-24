Зеленский прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику для переговоров

По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на активное участие ЮАР в международной коалиции по возвращению украинских детей.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой.

«Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Важно приблизить достойный мир. Работаем над тем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия», – прокомментировал он.

По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на активное участие ЮАР в международной коалиции по возвращению тысяч похищенных Россией украинских детей.

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