С июля Украина переходит на напряжение в розетках по евростандартам – как изменится напряжение

Одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В.

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С 1 июля этого года в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В. А одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В частности, ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение снизит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также уменьшит необходимость в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

«Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности», – указали в регуляторе.

Как объясняется, в соответствии с приказом Национального органа стандартизации ГП «УкрНДНЦ» от 4.12.2023 №330 «О принятии национальных стандартов, отмене национальных стандартов, изменениях и поправках к ним», с 1.03.2024 стандарт ДСТУ EN 50160:2014 утратил силу.

Вместо него, приказом того же органа от 23.05.2024 №179 была принята новая редакция — национальный стандарт ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированный с европейским EN 50160 методом перевода с учетом года его первоначального принятия в качестве национального подтверждения. Этот стандарт вступил в силу с 1.03.2025.

В связи с этим, а также с целью совершенствования требований Кодекса систем распределения, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14.03.2018 №310, и адаптации к новым техническим нормам и графикам потребления, Регулятор на открытом заседании принял постановление «Об утверждении Изменений в Кодекс систем распределения».

Постановлением, в частности, уточняются положения по внедрению новых значений уровней напряжения в связи со вступлением в силу ДСТУ EN 50160:2023 с 1.03.2025.

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