З липня Україна переходить на напругу в розетках за євростандартами – як зміниться напруга

Одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В.

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З 1 липня цього року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема — перехід на номінальну напругу 230/400 В. А одне з ключових нововведень — встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.

«Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності — електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності», - вказали у регулятора.

Як пояснюється, відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ» від 4.12.2023 №330 «Про прийняття національних стандартів, скасування національних стандартів, змін та поправок до них», з 1.03.2024 стандарт ДСТУ EN 50160:2014 втратив чинність.

Натомість, наказом того ж органу від 23.05.2024 №179 було прийнято нову редакцію — національний стандарт ДСТУ EN 50160:2023, гармонізований з європейським EN 50160 методом перекладу з урахуванням року його первинного прийняття як національного підтвердження. Цей стандарт набрав чинності з 1.03.2025.

У зв’язку з цим, а також з метою удосконалення вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, та адаптації до нових технічних норм і графіків споживання, Регулятор на відкритому засіданні прийняв постанову «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу».

Постановою, зокрема, уточнюються положення щодо впровадження нових значень рівнів напруги у зв’язку з набранням чинності ДСТУ EN 50160:2023 з 1.03.2025.

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