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Зеленський на критику Трампа репостнув заяву США про Кримську декларацію

08:48, 24 квітня 2025
Президент нагадав про ухвалену США за попередньої каденції Трампа «Кримську декларацію».
Зеленський на критику Трампа репостнув заяву США про Кримську декларацію
Джерело фото: EPA/UPG
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику президента США Дональда Трампа та зробив репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа.

У своїй заяві Помпео підтвердив позицію США щодо Криму і недопущення окупації півострова з боку Росії.

Сам допис Зеленського також містив і коментар щодо переговорів між Україною, Європою та США у Лондоні.

«Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями», - написав він.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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