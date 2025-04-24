Зеленський на критику Трампа репостнув заяву США про Кримську декларацію

Президент нагадав про ухвалену США за попередньої каденції Трампа «Кримську декларацію».

Джерело фото: EPA/UPG

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику президента США Дональда Трампа та зробив репост заяви колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який очолював цю посаду за першої каденції Трампа.

У своїй заяві Помпео підтвердив позицію США щодо Криму і недопущення окупації півострова з боку Росії.

Сам допис Зеленського також містив і коментар щодо переговорів між Україною, Європою та США у Лондоні.

«Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями», - написав він.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025

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