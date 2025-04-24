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Зеленский на критику Трампа репостнул заявление США о Крымской декларации

08:48, 24 апреля 2025
Президент напомнил о принятой США в предыдущей каденции Трампа «Крымской декларации».
Зеленский на критику Трампа репостнул заявление США о Крымской декларации
Источник фото: EPA/UPG
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику президента США Дональда Трампа и сделал репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который занимал эту должность в первую каденцию Трампа.

В своем заявлении Помпео подтвердил позицию США относительно Крыма и недопущения оккупации полуострова со стороны России.

Сам пост Зеленского также содержал комментарий относительно переговоров между Украиной, Европой и США в Лондоне.

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к долгосрочному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильным решениям», – написал он.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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