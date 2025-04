Зеленский на критику Трампа репостнул заявление США о Крымской декларации

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику президента США Дональда Трампа и сделал репост заявления бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который занимал эту должность в первую каденцию Трампа.

В своем заявлении Помпео подтвердил позицию США относительно Крыма и недопущения оккупации полуострова со стороны России.

Сам пост Зеленского также содержал комментарий относительно переговоров между Украиной, Европой и США в Лондоне.

«Сегодня было много эмоций. Но хорошо, что пять стран встретились, чтобы приблизить мир. Украина, США, Великобритания, Франция и Германия. Стороны выразили свои взгляды и с уважением восприняли позиции друг друга. Важно, что каждая сторона не просто присутствовала, но и работала содержательно. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои наработки. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к долгосрочному миру. Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать согласно своим сильным решениям», – написал он.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw