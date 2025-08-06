СБУ разоблачила агента, готовившего серию ударов по Николаеву

Агент собирал данные об украинских военных для подготовки воздушных ударов РФ.

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В Николаеве задержали 45-летнего местного жителя, который работал на российские спецслужбы и корректировал ракетно-дроновые удары по городу. Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что подозреваемый находился на связи с агентом Сергеем Лебедевым (известный под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и одновременно работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Его приспешник готовил новую серию воздушных ударов по областному центру.

Чтобы выявить и передать оккупантам координаты целей, фигурант объезжал город, где отслеживал места наибольшего сосредоточения украинских войск.

СБУ задержала злоумышленника по месту жительства. В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

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