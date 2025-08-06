СБУ викрила агента, який готував серію ударів по Миколаєву

Агент збирав дані про українських військових для підготовки повітряних ударів РФ.

Фото: Миколаївська обласна прокуратура

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У Миколаєві затримали 45-річного місцевого жителя, який працював на російські спецслужби та коригував ракетно-дронові удари по місту. Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що підозрюваний перебував на зв’язку з агентом Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку і одночасно працює на ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Його поплічник готував нову серію повітряних ударів по обласному центру.

Щоб виявити і передати окупантам координати "цілей", фігурант об’їжджав місто, де відстежував місця найбільшого зосередження українських військ.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

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