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У Пенсійному фонді пояснили, як отримати допомогу при усиновленні дитини

22:00, 6 серпня 2025
Загальна сума виплат становить 41 280 грн і надається частинами.
У Пенсійному фонді пояснили, як отримати допомогу при усиновленні дитини
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Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Розмір і порядок виплати – такі самі, як і при народженні дитини. Зокрема, у 2025 році загальна сума становить 41 280 грн на одну дитину, з яких 10 320 грн виплачується одноразово, а решта суми — рівними частинами упродовж 36-ти місяців.

Перелік необхідних для оформлення допомоги документів:

  • заява встановленої форми;
  • документ, що посвідчує особу;
  • свідоцтво про народження дитини, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
  • рішення суду про усиновлення дитини.

Умови, на які варто звернути увагу при оформленні допомоги:

  • призначається, якщо звернення надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини;
  • призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги;
  • у разі усиновлення двох і більше дітей виплата надається на кожну дитину.

Виплата допомоги може бути припинена у разі:

  • позбавлення отримувача батьківських прав;
  • нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • смерті дитини або отримувача допомоги;
  • перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

Способи звернення:

  • особисто ‒ через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; ЦНАП та сервісні центри обслуговування громадян Пенсійного фонду України;
  • дистанційно ‒ через портал Дія, а з 1 вересня 2025 року – і через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

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Пенсійний фонд

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