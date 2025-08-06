У Пенсійному фонді пояснили, як отримати допомогу при усиновленні дитини

22:00, 6 серпня 2025
Загальна сума виплат становить 41 280 грн і надається частинами.
Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).
Розмір і порядок виплати – такі самі, як і при народженні дитини. Зокрема, у 2025 році загальна сума становить 41 280 грн на одну дитину, з яких 10 320 грн виплачується одноразово, а решта суми — рівними частинами упродовж 36-ти місяців.
Перелік необхідних для оформлення допомоги документів:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу;
- свідоцтво про народження дитини, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
- рішення суду про усиновлення дитини.
Умови, на які варто звернути увагу при оформленні допомоги:
- призначається, якщо звернення надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини;
- призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги;
- у разі усиновлення двох і більше дітей виплата надається на кожну дитину.
Виплата допомоги може бути припинена у разі:
- позбавлення отримувача батьківських прав;
- нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
- смерті дитини або отримувача допомоги;
- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.
Способи звернення:
- особисто ‒ через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; ЦНАП та сервісні центри обслуговування громадян Пенсійного фонду України;
- дистанційно ‒ через портал Дія, а з 1 вересня 2025 року – і через вебпортал електронних послуг ПФУ та мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.
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