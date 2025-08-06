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Заступниками міністра юстиції стали Олександр Білоус та Людмила Кравченко – що про них відомо

15:45, 6 серпня 2025
Олександр Білоус свого часу працював у Службі з представництва в судах України інтересів Президента та зв’язків з КСУ, а також у Генеральній прокуратурі України.
Заступниками міністра юстиції стали Олександр Білоус та Людмила Кравченко – що про них відомо
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Кабмін 6 серпня призначив двох заступників міністра юстиції Германа Галущенка.

Так, заступниками міністра юстиції стали Олександр Білоус та Людмила Кравченко.

Олександр Білоус – Заслужений юрист України (2019 рік) та кандидат юридичних наук. Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія».

У 2004-2007 роках працював старшим викладачем кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

З 2007 по 2010 роки – головний консультант, заступник завідувача відділу Служби з представництва в судах України інтересів Президента України та зв’язків з Конституційним Судом України Секретаріату Президента України. Тобто, за часів Віктора Ющенка.

З 2010 по 2011 – заступник начальника управління - начальник відділу державної виконавчої служби Оболонського, Голосіївського районних управлінь юстиції у м. Києві.

З 2011 по 2012 – помічник Міністра юстиції України.

З 2014 по 2022 – заступник начальника управління, заступник начальника Головного управління Генеральної прокуратури України; перший заступник прокурора Миколаївської області.

З 2022 по 2023 – прокурор відділу представництва інтересів держави в суді Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

З 2023 по 2024 роки – помічник генерального директора Акціонерного товариства «Оператор ринку».

З вересня 2024 був керівником апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Людмила Кравченко у 2020 році була в. о. державного секретаря Міністерства юстиції України, будучи директором департаменту публічного права. До цього також працювала у Мін’юсті.

Була долучена до розробки законопроекту про адміністративну процедуру.

У 2023 році працювала директором департаменту в Міністерстві розвитку громад, а 2024 році – директором Департаменту Мінсоцполітики.  

Нагадаємо, станом на 6 серпня у Германа Галущенка було 5 заступників – Андрій Гайченко, Олександр Банчук, Євген Пікалов, Олена Ференс та Людмила Сугак.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України мінюст

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