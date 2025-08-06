Александр Билоус и Людмила Кравченко стали заместителями министра юстиции – что о них известно

Александр Билоус в свое время работал в Службе по представительству в судах Украины интересов Президента и связей с КСУ, а также в Генеральной прокуратуре Украины.

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Кабмин 6 августа назначил двух заместителей министра юстиции Германа Галущенко.

Так, заместителями министра юстиции стали Александр Билоус и Людмила Кравченко.

Александр Билоус – Заслуженный юрист Украины (2019 год) и кандидат юридических наук. Окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

В 2004–2007 годах работал старшим преподавателем кафедры государственно-правовых наук факультета юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия».

С 2007 по 2010 годы – главный консультант, заместитель заведующего отделом Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Украины и связей с Конституционным Судом Украины Секретариата Президента Украины. То есть, во времена Виктора Ющенко.

С 2010 по 2011 – заместитель начальника управления - начальник отдела государственной исполнительной службы Оболонского, Голосеевского районных управлений юстиции в г. Киеве.

С 2011 по 2012 – помощник Министра юстиции Украины.

С 2014 по 2022 – заместитель начальника управления, заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры Украины; первый заместитель прокурора Николаевской области.

С 2022 по 2023 – прокурор отдела представительства интересов государства в суде Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

С 2023 по 2024 годы – помощник генерального директора Акционерного общества «Оператор рынка».

С сентября 2024 был руководителем аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Людмила Кравченко – Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук. В 2020 году была и. о. государственного секретаря Министерства юстиции Украины, будучи директором департамента публичного права. До этого также работала в Минюсте.

Была приобщена к разработке законопроекта об административной процедуре.

В 2023 году работала директором департамента в Министерстве развития общин, а в 2024 году – директором Департамента Минсоцполитики

Напомним, по состоянию на 6 августа у Германа Галущенко было 5 заместителей – Андрей Гайченко, Александр Банчук, Евгений Пикалов, Елена Ференс и Людмила Сугак.

Автор: Наталя Мамченко

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