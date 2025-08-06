Демобилизация – кто имеет право уволиться с военной службы, виды помощи и возвращение на работу

15:41, 6 августа 2025
После завершения службы военные могут получить денежные выплаты, правовую поддержку и гарантии возвращения к работе - Минюст объяснил ключевые правила демобилизации.
После завершения военной службы защитники и защитницы сталкиваются с важными вопросами: как оформить увольнение из армии, получить предусмотренные законом выплаты, вернуться к работе и воспользоваться социальными гарантиями.
Для облегчения этого перехода государство постепенно внедряет механизмы поддержки ветеранов и демобилизованных.
В Министерстве юстиции разъяснили ключевые правовые и социальные аспекты, которые следует учитывать в случае демобилизации.
Основания для увольнения с военной службы
Военнослужащие могут быть уволены:
- в запас, если военно-врачебная комиссия признала их временно непригодными к службе и назначила переосвидетельствование через 6–12 месяцев;
- в отставку, если признаны полностью непригодными к службе.
Также предусмотрены основания для увольнения в период военного положения:
- по возрасту, при достижении предельного возраста пребывания на службе;
- по состоянию здоровья, на основании решения военно-врачебной комиссии;
- при наличии инвалидности, если военнослужащий не желает продолжать службу;
- в связи с лишением или ограничением свободы;
- по семейным или другим уважительным причинам (ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»);
- после освобождения из плена, если военнослужащий не желает продолжать службу;
- вследствие сокращения штатов или невозможности их использования (для старшего офицерского состава);
- в связи с назначением на должность судьи, члена ВККС или других должностных лиц в судебной системе.
Полный перечень оснований указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Как подать рапорт на увольнение
Военнослужащий подает рапорт и подтверждающие документы, указав:
- основание увольнения;
- желание служить в военном резерве ЗСУ по выбранной специальности;
- территориальный центр комплектования и социальной поддержки, куда должна быть направлена личная карточка.
После получения приказа об увольнении военнослужащий сдает свою должность, оформляются расчеты, и его переводят на учет в ЦТК и СП по месту проживания.
Важно: на день исключения из личного состава часть обязана полностью обеспечить военнослужащего денежным, продовольственным и вещевым сопровождением. Исключение из состава не производится без его согласия до завершения расчетов.
Уволенные военнослужащие обязаны в течение пяти дней явиться в территориальные центры комплектования и поддержки для постановки на воинский учет.
Демобилизованные по состоянию здоровья, признанные годными, могут быть зачислены в оперативный резерв по порядку, установленному Генштабом УКрА.
Выплаты после увольнения
Военнослужащий имеет право на:
- компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, включая прошлые годы;
- при наличии УБД — компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск (14 дней за каждый год службы);
- единовременную помощь при увольнении (4 % от месячного содержания за каждый месяц службы, но не менее 25 %);
- компенсацию за недополученное вещевое обеспечение;
- материальную помощь для решения бытовых вопросов, если она не выплачивалась за год службы;
- единовременную помощь для оздоровления, если не предоставлялась ранее.
Возвращение к работе
Рабочее место и должность сохраняются за увольняющимися военнослужащими на весь период службы — как у государственных, так и частных работодателей.
Для возвращения на работу достаточно предоставить работодателю военный билет с отметкой об увольнении — заявление не требуется.
Работник обязан приступить к работе на следующий день после получения отметки и постановки на учет в ЦТК и СП.
Он может сразу вернуться или оформить один из видов отпуска:
- основной годовой отпуск;
- дополнительный отпуск участникам боевых действий (14 календарных дней в год);
- отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней по желанию (для участников войны);
- отпуск без сохранения зарплаты без ограничений срока — по договоренности с работодателем.
Поддержка для демобилизированных
Демобилизованные могут бесплатно получить комплексную поддержку от специалистов по сопровождению ветеранов:
- юридическую, социальную и психологическую помощь;
- общественные, медицинские, образовательные и реабилитационные услуги;
- помощь в получении жилья, земли, трудоустройстве и грантов на предпринимательство;
- поддержку учаcтия в спортивных и реабилитационных мероприятиях.
Поддержка доступна также:
- лицам с особым вкладом в оборону страны;
- пострадавшим участникам Революции Достоинства;
- членам семей погибших ветеранов и защитников;
- лицам, пропавшим без вести при исполнении служебных обязанностей.
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