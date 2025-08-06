Демобилизация – кто имеет право уволиться с военной службы, виды помощи и возвращение на работу

После завершения службы военные могут получить денежные выплаты, правовую поддержку и гарантии возвращения к работе - Минюст объяснил ключевые правила демобилизации.

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После завершения военной службы защитники и защитницы сталкиваются с важными вопросами: как оформить увольнение из армии, получить предусмотренные законом выплаты, вернуться к работе и воспользоваться социальными гарантиями.

Для облегчения этого перехода государство постепенно внедряет механизмы поддержки ветеранов и демобилизованных.

В Министерстве юстиции разъяснили ключевые правовые и социальные аспекты, которые следует учитывать в случае демобилизации.

Основания для увольнения с военной службы

Военнослужащие могут быть уволены:

в запас, если военно-врачебная комиссия признала их временно непригодными к службе и назначила переосвидетельствование через 6–12 месяцев;

в отставку, если признаны полностью непригодными к службе.

Также предусмотрены основания для увольнения в период военного положения:

по возрасту, при достижении предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья, на основании решения военно-врачебной комиссии;

при наличии инвалидности, если военнослужащий не желает продолжать службу;

в связи с лишением или ограничением свободы;

по семейным или другим уважительным причинам (ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»);

после освобождения из плена, если военнослужащий не желает продолжать службу;

вследствие сокращения штатов или невозможности их использования (для старшего офицерского состава);

в связи с назначением на должность судьи, члена ВККС или других должностных лиц в судебной системе.

Полный перечень оснований указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Как подать рапорт на увольнение

Военнослужащий подает рапорт и подтверждающие документы, указав:

основание увольнения;

желание служить в военном резерве ЗСУ по выбранной специальности;

территориальный центр комплектования и социальной поддержки, куда должна быть направлена личная карточка.

После получения приказа об увольнении военнослужащий сдает свою должность, оформляются расчеты, и его переводят на учет в ЦТК и СП по месту проживания.

Важно: на день исключения из личного состава часть обязана полностью обеспечить военнослужащего денежным, продовольственным и вещевым сопровождением. Исключение из состава не производится без его согласия до завершения расчетов.

Уволенные военнослужащие обязаны в течение пяти дней явиться в территориальные центры комплектования и поддержки для постановки на воинский учет.

Демобилизованные по состоянию здоровья, признанные годными, могут быть зачислены в оперативный резерв по порядку, установленному Генштабом УКрА.

Выплаты после увольнения

Военнослужащий имеет право на:

компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск, включая прошлые годы;

при наличии УБД — компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск (14 дней за каждый год службы);

единовременную помощь при увольнении (4 % от месячного содержания за каждый месяц службы, но не менее 25 %);

компенсацию за недополученное вещевое обеспечение;

материальную помощь для решения бытовых вопросов, если она не выплачивалась за год службы;

единовременную помощь для оздоровления, если не предоставлялась ранее.

Возвращение к работе

Рабочее место и должность сохраняются за увольняющимися военнослужащими на весь период службы — как у государственных, так и частных работодателей.

Для возвращения на работу достаточно предоставить работодателю военный билет с отметкой об увольнении — заявление не требуется.

Работник обязан приступить к работе на следующий день после получения отметки и постановки на учет в ЦТК и СП.

Он может сразу вернуться или оформить один из видов отпуска:

основной годовой отпуск;

дополнительный отпуск участникам боевых действий (14 календарных дней в год);

отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней по желанию (для участников войны);

отпуск без сохранения зарплаты без ограничений срока — по договоренности с работодателем.

Поддержка для демобилизированных

Демобилизованные могут бесплатно получить комплексную поддержку от специалистов по сопровождению ветеранов:

юридическую, социальную и психологическую помощь;

общественные, медицинские, образовательные и реабилитационные услуги;

помощь в получении жилья, земли, трудоустройстве и грантов на предпринимательство;

поддержку учаcтия в спортивных и реабилитационных мероприятиях.

Поддержка доступна также: